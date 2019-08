MAESTRAL MUSIC FESTIVAL Afundación anticipará los importes necesarios para que los afectados por la cancelación del Maestral Music Festival recuperen el dinero La entidad titular de Ataquilla.com ha comunicado la devolución de los importes pagados por las localidades

Afundación ha anunciado, en un comunicado, que anticipará la totalidad de los importes necesarios para que las personas que tenían previsto acudir al Maestral Music Festival puedan recuperar el dinero tras la cancelación del evento.

La obra social de Abanca es la entidad titular de Ataquilla.com, plataforma a través de la cual se adquirían las localidades por internet. Han anunciado que asumen el adelanto después de que, una vez transcurrido el plazo establecido, Get Up Comunicación S.L, organizador del evento, no ingresase las cantidades necesarias para hacer frente al reembolso del importe total de las entradas. Tras el pago a los usuarios, reclamarán a la organización la devolución de los anticipos.

Afundación ha tomado la decisión de anticipar los importes para no perjudicar a los compradores de las entradas. Un total de 15 eventos -2 de ellos gratuitos- del Maestral Music Festival fueron cancelados, afectando a unos 6.000 usuarios. Las devoluciones comenzarán el jueves y estiman que en 10 días se finalizarán.

La devolución del importe seguirá el mismo medio de pago que la compra. Los afectados pueden dirigirse a Ataquilla para solucionar dudas y problemas en el mail ataquilla@afundacion.org, o a través del teléfono 902 504 500. Por último, Afundación ha agradecido la comprensión de los afectados con esta situación.