La conselleira de Política Social, en una visita este jueves a una escuela infantil en Vigo

Galicia tendrá que crear centros específicos para los menores no acompañados La Xunta lamenta «verse obligada» a «romper con el sistema de protección integrador» por el reparto impuesto por el Gobierno central

La Xunta creará recursos y centros específicos para la atención de los menores migrantes no acompañados que el Gobierno central va a trasladar a Galicia. Así lo anunció en una visita este jueves a la escuela infantil pública autonómica de la Ciudad de la Justicia de Vigo la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García.

De esta forma, el Gobierno gallego «se ve obligado» a «romper definitivamente el sistema de protección integrador que es señal de identidad de Galicia«, lamentó la conselleira. Un modelo »de los más inclusivos de España, en el que todos los menores conviven en los recursos de la Xunta sin hacer distinciones por su procedencia«.

La Comunidad tendrá que acoger 317 menores migrantes por «imposición del Ejecutivo central». Esta misma semana, en el Parlamento, Fabiola García criticó el reparto «arbitrario y sin consenso con las comunidades autónomas» fruto de los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios mientras, aseguró, ni el País Vasco ni Cataluña tendrán que acoger ningún menor.

A estos 317 menores extranjeros, se suman otros 15, solicitantes de asilo, que el Gobierno de Sánchez debe acoger por orden del Tribunal Supremo y que también va a trasladar a Galicia.

En este sentido, la conselleira recordó en su intervención parlamentaria que Galicia y otras diez comunidades autónomas de distinto signo político han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y avanzó que el Gobierno gallego seguirá recurriendo en todas las instancias los decretos y normativas que el Ejecutivo central siga imponiendo en esta materia.

La Xunta busca ya posibles localizaciones para atender a estos menores. Un proceso en el que, avanzó este jueves la conselleira en Vigo, «solicitaremos la colaboración de otras administraciones para trabajar juntos«.

La semana pasada ya se realizaron los primeros contactos con entidades sociales del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, a las que Fabiola García informó de la situación.