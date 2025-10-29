Funeral de Estado de la dana en Valencia: horario, canal de televisión y dónde ver online el homenaje a las víctimas hoy

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la tragedia de la dana que se cobró la vida de 237 personas, 229 de ellas en la Comunidad Valenciana. El día que se señala el primer aniversario se celebra en Valencia ... un homenaje en recuerdo a las víctimas.

Será un acto solemne, presidido por SS.MM. los Reyes, que estarán acompañados por el presidente del Gobierno, otras autoridades del Estado y una amplia representación de los familiares de las víctimas mortales.

Horario del Funeral de Estado por las víctimas de la dana

El acto tendrá comienzo a las 18:00 horas, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en Valencia. Su duración estimada es de unos 45 minutos.

La llegada de los Reyes Felipe VI y Letizia se producirá en torno a las 17:45 horas, aunque el acto iniciará quince minutos más tarde con la interpretación del himno de España.

El acto incluirá la lectura de los nombres de las víctimas de la dana, así como la intervención de tres familiares de víctimas mortales o un minuto de silencio.

Dónde ver en televisión y online el Funeral de Estado de la dana en Valencia

El Funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana se podrá ver en directo en televisión a través de La 1 de TVE y en el Canal 24 Horas. Además, también se podrá consultar de manera online a través de Radio 5, Radio Exterior y de la plataforma de streaming RTVE Play.

Asimismo, ABC.es realizará una cobertura especial y completa del homenaje de Estado. Los lectores podrán encontrar durante este miércoles toda la última hora en relación a este acto, además del directo del mismo y las mejores imágenes.