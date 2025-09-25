La fundación de Abascal cuestiona el discurso del Gobierno y afirma que la inmigración «genera contribución fiscal negativa»

La Fundación Disenso, presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal, ha presentado esta mañana su último informe titulado 'La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de bienestar'. Ricardo Ruiz de la Serna, profesor y jefe de estudios y formación de la fundación, ha expuesto los hallazgos estudiados junto a José María Figaredo, secretario general del Vox en el Congreso de los Diputados.

El informe trata de refutar el ideario promovido por el Gobierno acerca de la necesidad de inmigrantes para mantener el sistema de pensiones y el Estado de Derecho. Para esto, según explica Ruiz de la Serna, es necesario recordar que España tiene la segunda tasa de natalidad más baja de la Unión Europea y una tasa de esperanza de vida muy alta. «Nacen muy pocos españoles. España pierde, al menos, el 40% de su población por generación», ha manifestado, añadiendo que el país sufre un «terrible invierno demográfico, aunque la población ha crecido un 20% debido a la inmigración».

Una de las preguntas de investigación que realizan en el informe es si es una realidad que «la inmigración paga las pensiones». Desde la fundación replican que al haber menos población activa y cada vez más jubilados se crea un déficit estructural que los inmigrantes no pueden remediar debido a los pocos ingresos que generan. Además, según ha comentado Ruiz de la Serna, el Estado de Bienestar no solo consiste en la hucha de las pensiones: el gasto en sanidad, educación, justicia provoca que la contribución de los inmigrantes sea «casi siempre negativa».

Noticia Relacionada VOX acusa al PSOE de Page de «traicionar a España» al votar «sus diputados» a favor de la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña ABC Su portavoz en la Cortes regionales, Iván Sánchez, considera que el «jerarca» Sergio Gutiérrez y el resto de diputados socialistas son «cómplices» de este intento de «usurpación de competencias fundamentales que afectan directamente a la seguridad nacional»

En muchos casos, según ha explicado el profesor, el Gobierno comunica que los inmigrantes pagarán las pensiones de los españoles, pero obvian que estas personas también envejecerán y cobrarán una pensión.

La inmigración no cualificada «genera contribución fiscal negativa», ha recordado el jefe de estudios de Disenso, añadiendo que un inmigrante comienza a tener una aportación fiscal positiva «a partir de los 45.140 euros anuales» durante su vida laboral. Para llegar a esta conclusión, la fundación ha manejado los datos de ingresos dependiendo del grado de estudios de los inmigrantes.

Para el profesor, «el actual modelo migratorio, tal como está planteado, es incompatible con la sostenibilidad del Estado de bienestar». Figaredo, acerca de este dato, ha confirmado que «los datos no avalan con los números en la mano que la inmigración vaya a sostener el sistema de pensiones, al contrario».

El diputado ha recordado, también, que el paro entre inmigrantes es del 18% y asciende entre inmigrantes africanos al 25%. Ante esto, Figadero ha criticado que si «a día de hoy ya tenemos una tasa de paro entre inmigrantes legales, no tiene sentido continuar promoviendo la llegada de personas hasta que las tasas no estén al 0».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones﻿ ha reaccionado a la publicación del informe de la fundación de Abascal. Según han publicado, es «falso que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, que las prestaciones que reciben los inmigrantes son mayores de lo que contribuyen y que los migrantes ocupan puestos de trabajo de menos cualificación». Además, han publicado su propio informe en colaboración con a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en el que expone que la discriminación laboral y educativa provoca perdidas de ingresos futuras.

Figadero, sabedor de la respuesta por parte del departamento de Elma Saiz, ha replicado que no se puede valorar esta situación en un momento o franja concreta, sino que debe analizarse a largo plazo.