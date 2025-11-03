Suscribete a
Las 48 horas frenéticas en el PP hasta la dimisión de Mazón: «Nos dijo que se desmoronaba, que no aguantaba más»

El president insistió a Génova en que no esperaría más y «en 24 horas» hubo que organizar su salida

Negociaciones, un partido inmerso en el nerviosismo, el desafío interno y varias llamadas de los dos líderes

Feijóo pide a Vox «responsabilidad» para investir «cuanto antes» a un nuevo presidente en Valencia

Perfil | Carlos Mazón, el corredor de fondo atrapado en una sobremesa

Carlos Mazón en su comparecencia de dimisión.
Carlos Mazón en su comparecencia de dimisión. MIKEL PONCE
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

«Otra vez la piedra en el zapato con Mazón». La frase se repite entre decenas de dirigentes del PP, que aún respiran por la herida. Se acuerdan de los pactos autonómicos con Vox en 2023, cuando el dirigente alicantino corrió a cerrar su propia ... investidura mientras otros compañeros esperaban y frustraba las expectativas de Alberto Núñez Feijóo para llegar a La Moncloa. El trauma parecía superado y, sin embargo, estos días ha vuelto a aflorar: «Siempre nos pasa lo mismo con la Comunidad Valenciana».

