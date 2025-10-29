La Fiscalía archiva la denuncia de Pérez Dolset contra el fiscal Stampa por alertar de la reunión que mantuvieron con Leire Díez

La Fiscalía de Madrid ha archivado la denuncia presentada por el empresario Javier Pérez Dolset contra el fiscal Ignacio Stampa por varios delitos tras conocer que este último denunció ante el propio Ministerio Público que en una reunión, a la que también acudió la presunta 'fontanera' socialista Leire Díez ... le ofrecieron ayuda para facilitar su salida de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de información sensible.

El archivo de la denuncia -que apuntaba a presuntos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho- se debe, según la Fiscalía, a que los hechos que relata no son constitutivos de delito. El Ministerio Público ha recordado que lo sucedido ya está sometido a un procedimiento judicial en el que Pérez Dolset está investigado.

En la denuncia, el empresario aseguraba que se había enterado a través de la prensa de que Stampa había presentado «un relato ante sus superiores» donde manifestaba que en dicha reunión el propio Pérez Dolset le había ofrecido «solucionar los problemas con sus superiores en la Fiscalía a cambio de información comprometedora de la Fiscalía Anticorrupción». «Esto es absolutamente falso», sostenía.

La denuncia de Stampa por intento de soborno

Stampa avisó a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el pasado 3 de junio de que se había reunido con Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo. Indicó que le habían citado a través de un tercero que le trasladó «el interés del Gobierno» en contactar con él «con el fin de disculparse» por el trato «injusto» que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

Además, aseguró que al preguntarle a Díez quién era ella, la mujer le contestó que era «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso». Stampa incidió en que le preguntó a qué se refería: «¿Detrás de qué?». Díez le habría contestado que se trataba de «las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».

Cabe recordar que las presuntas maniobras de Díez para obtener información comprometedora tanto de fiscales como de agentes de la Guardia Civil están investigadas como presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Tanto ella como Pérez Dolset están citados para declarar como imputados el próximo 11 de noviembre por estos hechos, que incluyen la denuncia de Stampa.