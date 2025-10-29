Suscribete a
La Fiscalía archiva la denuncia de Pérez Dolset contra el fiscal Stampa por alertar de la reunión que mantuvieron con Leire Díez

El fiscal denunció que trataron de sobornarle ofreciéndole ayuda a cambio de información sensible sobre sus superiores

La Fiscalía afirma que «el plan delictivo» de Leire Díez buscaba «denigrar a la UCO y a Anticorrupción»

Leire Díez se presentó ante el fiscal Stampa como la persona de confianza de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez

La exmilitante socialista Leire Díez durante su intervención en la comisión de investigación en el Senado del caso Koldo
La exmilitante socialista Leire Díez durante su intervención en la comisión de investigación en el Senado del caso Koldo jaime garcía

Europa Press

La Fiscalía de Madrid ha archivado la denuncia presentada por el empresario Javier Pérez Dolset contra el fiscal Ignacio Stampa por varios delitos tras conocer que este último denunció ante el propio Ministerio Público que en una reunión, a la que también acudió la presunta 'fontanera' socialista Leire Díez ... le ofrecieron ayuda para facilitar su salida de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de información sensible.

