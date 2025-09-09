Los fiscales afines a García Ortiz salen en su auxilio y sitúan a Hurtado al borde de la prevaricación

Como ya hicieron regando de aplausos su discurso en el apertura del año judicial, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que Álvaro García Ortiz fue portavoz antes de aterrizar en la sede de la Fiscalía General del Estado, volvió a salir ayer ... en auxilio de su excompañero sin ahorrar críticas a la decisión del juez Hurtado.

En un comunicado al que ha tenido acceso ABC, la UPF asegura que «el errático curso de esta investigación hacía ilusorio esperar que el instructor rectificara sus propias decisiones», pese a la «auténtica enmienda a la totalidad» que supuso el voto particular de uno de los tres magistrados de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo. «Conviene recordar que allí donde el magistrado instructor apreció una supuesta connivencia criminal calculada entre la fiscal jefa provincial de Madrid y el fiscal general del Estado, la Sala no encontró indicio alguno» contra la ya exprocesada Pilar Rodríguez y también le obligó a suprimir de su resolución la referencia a que García Ortiz recibió instrucciones de Moncloa.

La UPF, que no duda en hablar de «extraños avatares» en el curso del procedimiento, dice que «sin plan concertado, sin móvil acreditado y tras haber sido desmentidos los principales pilares de la imputación», Hurtado ha decidido abrir juicio oral. contra el fiscal general.

Critican también la fianza de 150.000 euros que el juez ha impuesto a García Ortiz ante una eventual condena por daños morales a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso . «Sólo podemos manifestar nuestro profundo y total desacuerdo con la decisión, que además supone un gravísimo precedente que coloca en una posición de enorme debilidad, equivalente a la insolvencia, a cualquier fiscal que se pueda encontrar en el futuro en una situación similar», dicen.

En este sentido consideran que esta fianza es «desorbitada e incoherente» pues va «más allá de las que habitualmente se exigen incluso en delitos de extraordinaria gravedad, como los procedimientos por homicidio o asesinato (...). Esto evidencia la falta de proporcionalidad y convierte la medida en un castigo anticipado, no en una garantía razonable».

El «único elemento» que el magistrado ha tomado en consideración, añaden, es la petición de la parte querellante, que solicitó 300.000 euros «sin justificación alguna».

En contra del criterio del juez arguyen que la filtración del correo de González Amador que dio lugar a la información falsa que motivó la «respuesta institucional» de la Fiscalía General «tuvo su origen en el propio círculo de confianza de la propia parte», en referencia al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Recalca, al igual que la defensa del fiscal general en todo el procedimiento, que la actuación de García Ortiz «se produjo como respuesta a una noticia falsa que afectaba gravemente a la credibilidad de una institución constitucional como es el Ministerio Fiscal. No existió pues provecho personal, venganza ni beneficio privado. El móvil fue estrictamente institucional», reiteran.