El fiscal al que intentó sobornar Leire Díez dudó de que ella estuviera detrás porque la dio por «defenestrada» en el PSOE

El fiscal Anticorrupción José Grinda ha declarado este miércoles ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga a la presunta fontanera del PSOE Leire Díez por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, para ratificar su denuncia en la que puso negro sobre blanco ... que había sido víctima de un intento de soborno: levantar una demanda y un destino dorado a cambio de que ayudara a cerrar determinadas causas.

En una comparecencia tediosa, de más de hora y media, en la que se han lanzado unas cincuenta preguntas, Grinda, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, ha recordado que cuando quedó en febrero con el periodista Pere Rusiñol (hoy imputado en la causa) éste le trasladó una nota en la que se incluían esos ofrecimientos. El periodista le indicó que no había leído el contenido y el fiscal le creyó. Por eso, en su denuncia no fue contra nadie sino que describió unos hechos. Dedujo que Rusiñol era sólo un vehículo.

Ha recordado sobre ese encuentro que el propio periodista le dijo que el asunto venía de «Leire» y que a él le extrañó porque el nombre de Leire Díez estaba en la prensa y por tanto supuso que estaría «defenestrada» por el PSOE. Por eso le preguntó concretamente si era «Leire la de los artículos» en los que se hablaba de ella como una 'fontanera' del partido, y Rusiñol confirmó que era la misma que salía en prensa y le añadió que de hecho «tenía peso» porque hacía solo una semana que él había cenado con ella, con Sandro Rosell -expresidente del FC Barcelona-, con el empresario Javier Pérez Dolset y con la periodista Patricia López.

Por otro lado, Grinda ha negado que tuviera algún tipo de animadversión contra los investigados Diez -a la que ha dicho no conocer- y Pérez Dolset, habida cuenta que este último le había denunciado en numerosas ocasiones. Pero el fiscal ha respondido que estaba acostumbrado «a recibir muchas denuncias y a que le intentaran matar» por lo que no tenía ningún tipo de problema con Pérez Dolset.

Zapatero y Operación Cataluña

Otro momento relevante de la comparecencia ha sido, según las fuentes, cuando la defensa de Rusiñol le ha preguntado por los wasap intercambiados con él días después de esa reunión. Grinda ha explicado que él le dijo al periodista que se alejara de ese follón, y que había denunciado los hechos. El periodista, en cambio, le dijo que cuando se reunió con él era porque entendía que había solicitado ayuda, y él le respondió que la única ayuda que había pedido era al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para lograr que le convocaran en la comisión del Congreso relativa a la Operación Cataluña dado que se le estaba defenestrando.

La realidad es que ambos intercambiaron mensajes tras ese encuentro del 27 de febrero, y la defensa de Rusiñol los ha aportado al juzgado en un pendrive. El fiscal, según las fuentes, se ha comprometido ante el juez a entregarlos también para que sean contrastados.

Durante su declaración también se le ha preguntado por un grupo de wasap denominado La Compañía en el que periodistas, policías, fiscales y políticos habrían compartido información sensible o confidencial. Y se le ha cuestionado sobre si él compartía ese tipo de información, sin embargo, el juez no ha dejado seguir por esa vía.