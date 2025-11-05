Suscribete a
El fiscal al que intentó sobornar Leire Díez dudó de que ella estuviera detrás porque la dio por «defenestrada» en el PSOE

Rusiñol, el periodista que le llevó el documento con la propuesta, le aseguró que la fontanera aun «tenía peso»

Leire Díez quiso atraer a su esfera al comandante investigado para «desmontar la Guardia Civil»

El fiscal José Grinda
El fiscal José Grinda EP
Javier Lillo

Javier Lillo

El fiscal Anticorrupción José Grinda ha declarado este miércoles ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga a la presunta fontanera del PSOE Leire Díez por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, para ratificar su denuncia en la que puso negro sobre blanco ... que había sido víctima de un intento de soborno: levantar una demanda y un destino dorado a cambio de que ayudara a cerrar determinadas causas.

