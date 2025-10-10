Suscribete a
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

Además, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, aseguró ante el tribunal que Gónzalez Amador le autorizó a la filtración del contenido del email del fiscal Salto

La fiscal del caso García Ortiz se alinea con la defensa y pide la absolución de su jefe

El fiscal general del Estado, declarando en el Tribunal Supremo el pasado 29 de enero.
El fiscal general del Estado, declarando en el Tribunal Supremo el pasado 29 de enero. abc

El fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, negó «rotundamente» haber facilitado, divulgado o revelado cualquier tipo de información publicada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El vídeo, en la que el FGE solo ... responde a preguntas de su abogado, tiene lugar el pasado 29 de enero durante la declaración de García Ortiz como investigado ante el Tribunal Supremo (TS).

