La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país

El fiscal general no asistirá al acto institucional por los 50 años de la Monarquía tras la condena del Supremo

García Ortiz «excusó» este jueves su asistencia al acto al que estaba invitado, una vez que se hizo pública la condena del Tribunal Supremo

Moncloa instará al fiscal general a que recurra al Constitucional y está dispuesta a acudir a Europa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la toma de posesión de la fiscal superior de Galicia EFE

EP

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no asistirá al acto institucional de este viernes presidido por el Rey Felipe VI en el Palacio Real para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía parlamentaria en España.

Fuentes de la ... Fiscalía General del Estado han confirmado a Europa Press que García Ortiz «excusó» este jueves su asistencia al acto al que estaba invitado, una vez que se hizo pública la condena del Tribunal Supremo de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

