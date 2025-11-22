Suscribete a
Los fieles a García Ortiz, noqueados, tristes y en 'shock'

Están «con mucho dolor pero con fuerza»

La mayoría siente «bochorno» por el descrédito y hay quien pide que el sucesor no sea «sectario» ni del mismo «equipo» que Dolores Delgado

El Estatuto de la Fiscalía obliga a expulsar a García Ortiz de la carrera tras su inhabilitación

García Ortiz junto a su antecesora en el cargo y exministra, Dolores
Nati Villanueva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Veinticuatro horas después de la notificación del fallo del Tribunal Supremo sobre García Ortiz, el único punto en común entre los fiscales que forman parte del Ministerio Público era, este viernes, la incertidumbre. Todo lo demás, división entre los afines al fiscal general del ... Estado, que defienden con uñas y dientes su actuación -aunque eso pase por desacreditar a los magistrados de la Sala Segunda del Supremo-, y los que creen que se ha hecho justicia y lamentan que el condenado haya arrastrado a la institución a semejante descrédito, algo que se podría haber evitado con una renuncia a tiempo para no haber dado lugar a esto. El fallo no ha dejado indiferente a nadie.

