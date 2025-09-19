Felipe González: «Lo que hay que pedirle a Hamás si no quiere que maten a niños y mujeres, por qué no suelta a los rehenes israelíes?»

El expresidente del Gobierno Felipe González ha apuntado que lo que estaría cometiendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza sería una «limpieza étnica» y ha abogado por una solución para que «ni todo [el territorio] sea Israel, ni todo sea Palestina».

De esta manera se ha referido el exmandatario a lo que ocurre en Oriente Medio, durante su intervención en un acto celebrado este jueves en Palma, para conmemorar el 40º aniversario de la adhesión de España a la UE —entonces Comunidad Económica Europea (CEE)—.

Asimismo, se ha preguntado retóricamente por qué la Conferencia de Paz de Madrid y la firma de los Acuerdos de Oslo no tuvieron continuidad, ya que, en su opinión, entonces se «abrió una esperanza» de resolver el conflicto.

Por otro lado, ha apuntado que a él se le «caía la cara de vergüenza» al escuchar que ya se habla de «repartirse la Franja» y verlo como una «oportunidad inmobiliaria», como a su juicio hizo el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich.

Para González, Hamás tiene una oportunidad para «quitarle la razón» al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, que pasaría por entregar a los rehenes pero ha considerado que no lo harán porque los usan como «escudos humanos».

No obstante, ha mencionado que los orígenes de Hamás estuvieron financiados por el propio Estado de Israel, al tiempo ha alegado que «el mayor propagandista del antisemitismo», en estos momentos, es el propio Netanyahu. El expresidente del Gobierno de España aboga por pedir a Hamás que, si «de verdad no quiere que maten niños y mujeres, liberen a los rehenes».

González también ha aprovechado para marcar distancias con las posturas propalestinas al criticar la consigna 'desde el río hasta el mar, Palestina libertad' porque implica la «desaparición de Israel» y ha indicado que «no se debe dejar solo al Estado de Israel».

En cuanto a la solución de los dos Estados, ha recalcado que el Estado palestino debe ser «viable» porque, desde su punto de vista, «un archipiélago terrestre es ingobernable».

Al mismo acto ha asistido el exdiputado Miquel Roca, que ha eludido el debate sobre la nomenclatura de lo que pasa en Gaza y ha reclamado un «pronunciamiento claro» a la UE que ayude a «resolver el problema», ya que no comparte una «condena matizada».

De este modo, ha incidido en que la unión tiene la necesidad de «una gobernanza distinta» para «poner el acento y defender los valores de Europa», dado que se encuentra ante el reto de «no defraudar a su propia conciencia».

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reaccionado a las palabras del expresidente. En un mensaje en sus redes sociales, ha compartido un pantallazo con la declaración de González: «Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?». Sobre esto, Montero ha ironizado: «¿Es Felipe González defendiendo el terrorismo de Estado? Imposible, nadie lo podría imaginar».