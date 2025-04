Feijóo tiende la mano en el plan antiaranceles, pero pide al Gobierno que «escuche» y no espere «un cheque en blanco»

Alberto Núñez Feijóo ha retomado su agenda este lunes con una reunión que ha congregado en la sede del Partido Popular a representantes de los sectores más golpeados por los nuevos aranceles de Estados Unidos y dirigentes de las comunidades autónomas. Un cónclave que ha ... servido al lider de la oposición para elaborar una batería de medidas que pedirá al Gobierno que incluya en su plan de choque, que reconoce que «tiene elementos acertados, pero sigue en situación embrionaria».

Critica Feijóo que se trate de un plan a corto plazo, cuando la amenaza de Trump tiene visos de alargarse en el tiempo. «Nos parece que no nos enfrentamos a algo transitorio y no vale solo una respuesta temporal que es lo único que ofrece el Gobierno. Hay que tomar decisiones estructurales, que si ya antes eran necesarias, ahora son imprescindibles».

Por eso, exige al Ejecutivo que mire al horizonte y no se quede en el día a día. Mano tendida, pero condiciones. «En ningún sector y tampoco en política hay cheques en blanco, por eso espero que el Gobierno escuche y entienda que el trabajo que hay por delante es ingente. Más amplio y más profundo de lo que hoy nos han puesto sobre la mesa», señaló en referencia al borrador del Real Decreto que el Gobierno espera aprobar este martes en el Consejo de Ministros y que el propio Ejecutivo le hizo llegar al PP en la madrugada del domingo al lunes.

En ese Real Decreto, los populares esperan que Pedro Sánchez incluya alguna de las medidas desveladas por Feijóo este lunes, lo que «serviría para enriquecer el texto», explica una persona cercana a la dirección del PP y allanaría su apoyo en el Congreso. Específicamente, el líder de la oposición pidió al Gobierno que se confiera más poder a las autonomías para gestionar los fondos europeos reasignados y que se establezca con ellas un plan de coordinación de las políticas aduaneras.

Además, exigió más transparencia a la hora de exponer las condiciones de devolución de los préstamos a los sectores más afectados y pidió introducir rebajas fiscales a esas empresas, en lugar de someterlas a nuevos créditos. «Es el método más ágil», apuntó.

Feijóo también sostuvo la creación de sendos fondos de ayuda -uno desde la Unión Europea y otro nacional- que se nutrirían con el dinero de los aranceles impuestos a Estados Unidos. Un arma de doble filo, pues como él mismo reconoce, la receta para salir de esta situación no puede ser «poner más candados», sino «abrir más puertas». «Limitarnos a señalar culpables no resuelve nada. El giro de Estados Unidos es un error, una mala noticia, un ataque, pero es un hecho y hay que aceptarlo. Mientras siguen decidiendo quién es más amigo o más enemigo del presidente Trump, miles de españoles esperan soluciones. Dejémonos de golpes en el pecho o de deditos levantados, hay que ponerse manos a la obra», señaló Feijóo.

A la espera de ver cómo el Gobierno reacciona a las medidas del PP, y si las incluye o no en su plan antiaranceles, Feijóo anticipó la necesidad de que el Ejecutivo presente unos Presupuestos y que adelante una rebaja fiscal para los españoles. «Si la conclusión de toda esta nueva situación económica es que no hay que presentar unos presupuestos es que el Gobierno está aún más perdido de lo que parecía. Sin mayoría y sin presupuestos, alguien se cree algún plan en este país. España no puede conformarse con prorrogar la prórroga de unos presupuestos que vienen de los tiempos de otra legislatura. De los tiempos del presidente Biden», apuntó.