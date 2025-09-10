Suscribete a
Feijóo prioriza el voto rural y busca una cara visible para Agricultura

El PP organiza un gran acto el domingo en defensa del campo y contraprograma la convención de Vox

Génova pide la dimisión del fiscal general

Paloma EstebanA

Madrid

Alberto Núñez Feijóo busca una cara de referencia para el área de Agricultura en su partido y sopesa ampliar su dirección nacional para darle a esta cartera más peso político. La decisión es estratégica, pero también política. Sobre lo primero, el voto rural es clave ... en la derecha y está en disputa constante con Vox. Y en lo segundo, en el PP insisten en que no es una bandera que puedan dejar que nadie les robe. «Si hay un partido que defiende los intereses del mundo rural y el sector primario, ese somos nosotros», insisten dirigentes a este periódico.

