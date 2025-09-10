Feijóo prioriza el voto rural y busca una cara visible para Agricultura

Alberto Núñez Feijóo busca una cara de referencia para el área de Agricultura en su partido y sopesa ampliar su dirección nacional para darle a esta cartera más peso político. La decisión es estratégica, pero también política. Sobre lo primero, el voto rural es clave ... en la derecha y está en disputa constante con Vox. Y en lo segundo, en el PP insisten en que no es una bandera que puedan dejar que nadie les robe. «Si hay un partido que defiende los intereses del mundo rural y el sector primario, ese somos nosotros», insisten dirigentes a este periódico.

Contraprogramarán así la convención anual de Vox –Viva 2025 es esta edición– en la que Santiago Abascal quiere exhibir a su militancia y a distintos aliados internacionales. La baja de Javier Milei, eso sí, desluce la convocatoria. Su asistencia estaba confirmada, pero ayer canceló la previsión en un momento de horas muy bajas por el revés en las urnas que ha recibido en la provincia de Buenos Aires y el caso de corrupción que afecta de lleno a su hermana y mano derecha, Karina Milei.

En el PP se jactaban de que el presidente de Argentina no es en estos momentos un activo político a defender, a pesar de que hay dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso que llevan tiempo reivindicándole gracias a la derrota del peronismo en esta nueva etapa. La realidad es que en Génova han movido ficha para «evitar que Vox ocupe el espacio» en el primer fin de semana del arranque del curso político, según explican fuentes del partido a este periódico, coincidiendo además con un auge significativo en las encuestas de los de Abascal.

Noticia Relacionada Sánchez le niega la «contingencia migratoria» a Baleares y Prohens denuncia «racismo institucional» Mayte Amorós El Govern alega que recurrirá todas las vías a su alcance para frenar el reparto de menores inmigrantes no acompañados

En el entorno de Feijóo niegan que haya preocupación por esa subida demoscópica de su rival en la derecha mientras la suma de ambos se mantenga tan fuerte como lo está ahora (rondando los 200 escaños en los sondeos recientes publicados). Pero la pugna política, sobre todo en algunos espacios, como el voto rural –también ha entrado en el terreno el debate sobre la inmigración– sí preocupa. Y el objetivo es amarrarlo por completo.

En las dos citas electorales del año que viene –Castilla y León y Andalucía– tienen un componente claro de ese espectro porque hay mucho votante que vive de la agricultura. Y que lleva tiempo denunciando el abandono y las dificultades que encuentran para sobrevivir por culpa de la burocracia. sobre todo a nivel europeo.

El PP no quiere dar aire a su rival por la derecha, menos aún en dos comunidades donde una mayoría muy amplia –incluso absoluta en Andalucía– entra dentro de lo posible. Los temas sobre agricultura y la defensa del campo llevan tiempo siendo prioritarios para Feijóo. Se vio con claridad en la campaña de las elecciones europeas en junio del año pasado, dado que muchas de las normas por las que se ven afectados los agricultores españoles se aprueban en Bruselas y forman parte de la política comunitaria. También se vio en los enfrentamientos que la delegación española y el propio Feijóo encabezaron, incluso enfrentándose a Ursula von der Leyen, y exigiendo a su partido echar el freno con el calendario de las políticas verdes, pactadas también con los socialdemócratas.

Ahí el PP ya sacó la artillería pesada. Hace unos meses Feijóo también presentó una ley de fiscalidad agraria con medidas muy concretas dirigidas a los agricultores y en plena embestida arancelaria de Donald Trump. El temor a que la inmensa mayoría de sectores productivos españoles pudieran sufrir las consecuencias –y aprovechando la alianza de Vox con el presidente de Estados Unidos– hizo que el PP saliera al ataque. Y ahora pretenden dar un paso más.

Los dirigentes del partido consultados dan por hecho que habrá un nuevo nombre que se ocupe de este área, aunque está por ver cómo encajará en la dirección nacional. Si tendrá rango de vicesecretaría o se situará en un peldaño inferior. Aún así, el convencimiento de Feijóo es darle mucha relevancia. Hace solo dos meses del congreso nacional en el que el líder del PP reestructuró su cúpula.

Hay un nombre que en el partido señalan como posible cara visible: el de la eurodiputada Carmen Crespo, ex consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la Junta de Andalucía, y que se ha consolidado en este tiempo como uno de los nombres de referencia, también para Feijóo, según afirman en su entorno.

El grupo del PP en el Parlamento Europeo tiene la orden de priorizar la defensa de esta agenda y combatir «los excesos» de las políticas verdes a todos los niveles. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con las trabas burocráticas –Feijóo lo llamo «hipermegareglamentación» y, por el otro, dar la batalla en cuestiones clave para el futuro: las medidas exigidas en el marco de la Política Agraria Común (PAC) o en el sector de la automoción, los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos para 2025 y que centrará otro de los grandes debates.