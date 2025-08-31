Feijóo da el pistoletazo de salida al nuevo curso político, señal de streaming en directo El líder de la oposición estará arropado por su secretario general, Miguel Tellado, y por Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dará el pistoletazo de salida al nuevo curso político este domingo con un acto en Cercedo-Cotobade (Pontevedra), el enclave en el que tradicionalmente se conjura el PP desde los tiempos de Mariano Rajoy para dar por finalizadas las vacaciones estivales.

El líder de la oposición estará arropado por su secretario general, Miguel Tellado, y por el presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda.