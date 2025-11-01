Feijóo medita entre convocar ya elecciones en Valencia o elegir un sucesor a Mazón

El futuro político de Carlos Mazón se dirimirá en las próximas horas, a lo largo de este domingo. El presidente de la Comunidad Valenciana encara sus momentos más críticos recluido en Alicante y solo mantiene contacto con un reducido número de personas, además ... de su familia. El proceso de reflexión que anunció –y que su equipo más cercano minimizó poco después– se está produciendo y terminará con decisiones que afectarán a la Generalitat y al partido. La dimisión del 'president', que está encima de la mesa y que el partido ya descuenta, iría aparejada de una convocatoria electoral. La segunda parte no convence a la dirección nacional, partidaria de que el debate sucesoriose aclare antes de dar un paso tan crucial.

El debate está abierto en canal. El PP lleva en convulsión 48 horas. El trasiego de mensajes y llamadas no ha cesado un minuto el fin de semana. Las especulaciones se han disparado. En Génova, sin embargo, se ha hecho el silencio. La dirección nacional, consciente de lo que hay en juego, da tiempo al 'president' y analiza los distintos escenarios que se abrirían con su dimisión, algo que ya parece irrenunciable para lograr la recomposición del partido en Valencia y que la crisis no arrastre a las siglas y al propio Alberto Núñez Feijóo.

El primer aniversario de la dana, el miércoles pasado, ha precipitado los acontecimientos. Esa misma noche en Génova ya recibieron las intenciones de Mazón, que asumió la imposibilidad de continuar. Feijóo se volvió a Madrid convencido de que la decisión estaba tomada.

En todo este contexto se enmarca el movimiento de los presidentes provinciales, Vicente Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante) –los tres de la confianza de Mazón– reunidos el viernes por la tarde. En su encuentro llegaron a un pacto para encumbrar a Mompó pensando ya en quién asumirá el relevo. En realidad, también querían mandar un mensaje muy claro: hay más alternativas al nombre de María José Catalá, alcaldesa de Valencia, que tanto se repite en las quinielas de Madrid y que tiene detractores en el PP autonómico. Hay otro motivo de peso, según explican: en el partido preocupa mucho desvestir un santo tan importante como la ciudad valenciana por lo que podría implicar en términos electorales a futuro. Más aún teniendo en cuenta que su rival en el PSOE sería Pilar Bernabé, delegada del Gobierno y que se ha hecho fuerte en toda esta crisis.

Únicas salidas posibles

La ficha que movieron los presidentes provinciales –contemplando ya un futuro inmediato sin Mazón– pone encima de la mesa el dilema que tendrá que resolver Feijóo si el 'president' comunica ya su decisión: o acepta el adelanto electoral por el que apuesta el dirigente alicantino, o busca un sucesor también al frente de la Generalitat. Son las únicas salidas posibles si Mazón se marcha.

Las elecciones serían la «salida más limpia» también para el dirigente autonómico. Aunque en su entorno hasta hace muy poco afirmaban ni contemplar la dimisión, siempre han dejado claro que eran partidarios de un reinicio de etapa. Irse y abrir las urnas cumpliría con ese objetivo. El problema, según confirman fuentes a ABC, es que en Génova tienen dudas con este paso. Primero, por el riesgo de perder el Gobierno autonómico, precisamente por el desgaste de la gestión de la riada de hace un año. Y segundo, porque eso forzaría un relevo total para Mazón con la incógnita de quién le sucederá. En la dirección nacional ha molestado mucho el movimiento de los tres presidentes provinciales, que da buena cuenta de la situación que atraviesa la organización. Hasta ahora el plan de Feijóo había pasado por dar más tiempo al 'president' y ya, más cerca de las elecciones, abrir el debate del próximo candidato. De hecho, el congreso valenciano se había aplazado sin fecha prevista.

Pero, como publicó este periódico, el homenaje del miércoles en Valencia lo ha cambiado todo. Feijóo tuvo que vivir directamente el rechazo social y la responsabilidad que las víctimas le imputan a Mazón por la tragedia. Y a eso se suman los sobresaltos que en el partido han sufrido en los últimos días por los cambios de versión de aquel 29 de octubre. Y los que esperan a cuenta de novedades judiciales, como la declaración este lunes de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió.

Dirigentes que asistieron al homenaje presidido por el Rey también reconocen que se vio claro «que hay que tomar cartas en el asunto ya». Un dirigente de peso del PP valenciano lo resume: «El aniversario ha servido para evidenciar que nunca pudimos pasar página. Y que mientras esto siga igual no vamos a poder hacerlo».

La otra vía, si en Génova no aceptan la convocatoria electoral y Mazón se marcha, es buscar un sucesor interino que siga al frente de la Generalitat. Hay fuentes de la dirección que no lo ven con malos ojos: consideran que lo más importante para acabar con esta crisis y dejar de sentir la presión diaria es que Mazón se vaya. «Cuando eso pase, entramos en una nueva fase. Se quede quien se quede», reflexionan.

Pero es la vía más difícil. Por eso hasta ahora no se ha abordado este planteamiento: el PP tendría que elegir a un diputado en Les Corts (tener el escaño es necesario) y contar con los apoyos de Vox para una investidura. Hay dirigentes del PP que piensan que Santiago Abascal no podría oponerse a un relevo de Mazón por muy cómodo que haya estado hasta el momento. Pero las exigencias sí podrían ser muy altas.La alcaldesa de Valencia tiene escaño, pero algunos cargos insisten en que «no deberían quemar esa bala» y esperar al siguiente ciclo electoral si lo que está encima de la mesa es solo un sucesor interino. «Tendría que ser otra persona», repiten.

No hay tantos nombres posibles. Muchos 'pesos pesados' renunciaron al escaño y ya no entran entre las opciones. Y en el PP valenciano hay quien promueve a Juanfran Pérez Llorca, secretario general del partido, mientras otros dicen que su perfil es meramente orgánico y no para estar al frente de la Generalitat.

En todo caso, en el partido dan por hecho que las próximas horas serán cruciales para aclarar, al menos, las primeras decisiones. Feijóo reúne al comité ejecutivo este lunes. La convocatoria se hizo para arropar a María Guardiola después de decidir el adelanto electoral en Extremadura y ahora tiene el riesgo de convertirse en un monográfico sobre la Comunidad Valenciana: el varadero problema del PP.