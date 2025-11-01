Suscribete a
Gestión de la dana
Feijóo medita entre convocar ya elecciones en Valencia o elegir un sucesor a Mazón

El presidente autonómico dedica el fin de semana a decidir su futuro inmediato. Feijóo volvió del funeral de la dana convencido de que Mazón ya ha aceptado su situación irreversible

Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo
Paloma Esteban

Madrid

El futuro político de Carlos Mazón se dirimirá en las próximas horas, a lo largo de este domingo. El presidente de la Comunidad Valenciana encara sus momentos más críticos recluido en Alicante y solo mantiene contacto con un reducido número de personas, además ... de su familia. El proceso de reflexión que anunció –y que su equipo más cercano minimizó poco después– se está produciendo y terminará con decisiones que afectarán a la Generalitat y al partido. La dimisión del 'president', que está encima de la mesa y que el partido ya descuenta, iría aparejada de una convocatoria electoral. La segunda parte no convence a la dirección nacional, partidaria de que el debate sucesoriose aclare antes de dar un paso tan crucial.

