Feijóo comparece ante los medios tras la citación a Begoña Gómez

El líder del Partido Popular atenderá a los medios en el Congreso de Diputados tras el anuncio de citación de Begoña Gómez por el juez Peinado

El juez Peinado envía a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación

Sigue en directo la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Alberto Núñez-Feijóo tras la citación del juez Peinado a la mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

