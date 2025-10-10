Feijóo celebra el Nobel de la Paz para Machado y dice que Sánchez aún no la ha felicitado por su «complicidad con la tiranía»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó este viernes su «alegría» con la decisión de entregar el Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y señaló que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «aún no la ... ha felicitado» es por su «complicidad con la tiranía» del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y «los intereses oscuros» de José Luis Rodríguez Zapatero.

En estos términos se expresó en sus redes sociales, donde la dirección nacional del PP salió en tromba a festejar la decisión de la Academia Noruega de entregar este reconocimiento a «una mujer insobornable en su compromiso con la libertad», en palabras de Feijóo.

«¡Qué alegría tan grande! ¡Qué gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia! Siempre a tu lado, María Corina», escribió Feijóo.

Unas horas después, ante el silencio de Sánchez, el líder de la oposición volvió a pronunciarse al respecto y dijo que esta decisión «lanza un decisivo mensaje al mundo» como que «el camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía».

«Por eso Sánchez aún no la ha felicitado», señaló. «No solo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia. España volverá a tener un Gobierno que se aparte de los intereses oscuros de Sánchez y Zapatero, y defienda la libertad con el coraje de María Corina Machado«.