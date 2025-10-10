Suscribete a
Feijóo celebra el Nobel de la Paz para Machado y dice que Sánchez aún no la ha felicitado por su «complicidad con la tiranía»

«¡Qué gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia!», escribió el líder popular en sus redes sociales

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó este viernes su «alegría» con la decisión de entregar el Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y señaló que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «aún no la ... ha felicitado» es por su «complicidad con la tiranía» del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y «los intereses oscuros» de José Luis Rodríguez Zapatero.

