Feijóo advierte a Sánchez que mentir en la comisión del Senado supondría «sumar a su Gobierno un nuevo delito»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que el próximo jueves diga «la verdad» sobre la corrupción que afecta a su partido y su entorno ante la comisión del Senado que investiga el ' ... caso Koldo' porque «no podrá huir eternamente» y mentir supondría «sumar a su Gobierno un nuevo delito»: «Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse», ha dicho.

Durante su participación en el Día del Afiliado en Aragón, donde ha estado acompañado por el presidente de esa comunidad, Jorge Azcón, Feijóo ha subrayado que Sánchez se convertirá en el primer presidente en ejercicio de toda la historia democrática de España que comparece en una comisión de investigación sobre la corrupción en una Cámara.

«En la actualidad de la política europea, un presidente nunca ha tenido que contestar por más corrupción de la que tendrá que contestar el señor Sánchez», ha advertido el dirigente 'popular', quien le ha avanzado, «para que no se sorprenda y prepare su comparecencia» del jueves, que el PP le hará «todas las preguntas que le formularían los periodistas a los que concede entrevistas».

Feijóo ha avisado al presidente de que «sólo tiene tres opciones» frente a la comisión de investigación: decir la verdad, lo cual cree que será «muy difícil»; mentir, lo que supondría «sumar a su Gobierno un nuevo delito, o »ponerse a la defensiva y no responder«.

«Yo le digo que escoja bien porque no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse», ha enfatizado entre los aplausos de los asistentes.

Azcón asegura que presentará presupuestos

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que el presupuesto para 2026 en la comunidad autónoma se presentará de forma «inminente» y ha cargado contra Vox por romper las negociaciones para apoyarlo y ha lanzado un mensaje a esta formación: «Lo valiente en política es gobernar, tomar decisiones y dar la cara; los cobardes son los que salen corriendo de un gobierno».

Azcón ha intervenido este sábado en el Día del Afiliado del PP-Aragón, que se celebra en el Parque de Atracciones de Zaragoza, y al que ha asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, los presidentes provinciales, numerosos cargos institucionales del partido.

En el PP de Aragón «vamos a seguir trabajando por nuestra tierra» y eso significa «presentar un presupuesto», ha afirmado Azcón, que «será el mejor de esta comunidad autónoma».

Ha reconocido la importancia de un presupuesto, calificándolo del «instrumento más importante que un gobierno tiene para mejorar la vida de sus ciudadanos» y en Aragón «lo vamos a presentar de forma inminente».

Jorge Azcón se ha referido a la decisión de Vox de romper las negociaciones con los 'populares' sobre el presupuesto en Aragón. En este punto, ha subrayado que la causa ha sido la defensa de la democracia.

«Vox tenía un miembro dentro de su grupo parlamentario, un asesor --Marcos Francoy--, que hizo unas declaraciones incompatibles con la democracia», ha indicado, para añadir que sus manifestaciones en redes sociales eran «intolerables y racistas» y en las que «un soldado nazi pintaba una estrella de David, lo que es antisemitismo».

«¿Cómo respondemos nosotros? Pues con la democracia y con los valores» y advirtiendo que «mientras no cesasen ese asesor, nosotros no estábamos dispuestos a hablar con Vox, porque nosotros no somos Sánchez y no vamos a permitirlo todo. No. Yo tengo límites, tengo valores y tengo principios», ha expresado Jorge Azcón.