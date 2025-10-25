Suscribete a
Feijóo advierte a Sánchez que mentir en la comisión del Senado supondría «sumar a su Gobierno un nuevo delito»

El líder popular ha recordado que nunca antes se ha visto a un líder del Ejecutivo comparecer en la Cámara Alta

Jueces y fiscales creen que el Ministerio Público intenta ayudar a Sánchez ante su comparecencia el día 30

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo junto a la cúpula del PP de Aragón
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo junto a la cúpula del PP de Aragón EFE

ABC / EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que el próximo jueves diga «la verdad» sobre la corrupción que afecta a su partido y su entorno ante la comisión del Senado que investiga el ' ... caso Koldo' porque «no podrá huir eternamente» y mentir supondría «sumar a su Gobierno un nuevo delito»: «Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse», ha dicho.

