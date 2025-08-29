Feijóo acusa al Gobierno de «conchabar con la dictadura» de Venezuela tras la exclusión de EE.UU. a España de la alianza contra el contrabando

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España necesita «una política exterior seria», empezando por «defender la democracia» en lugar de «conchabar con la dictadura» venezolana, después de que Estados Unidos haya iniciado conversaciones con varios países, entre los que no figura España, para establecer una alianza contra el narcotráfico en Venezuela, según reveló ABC el pasado 28 de agosto.

Según desveló este diario, fuentes diplomáticas señalaron a ABC que Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, se encuentra en conversaciones tanto con sus aliados de América del Norte –México y Canadá–, como con los Gobiernos europeos de Italia, Reino Unido y Francia.

La idea del Departamento de Estado es sumar esfuerzos militares de aquellos países que padecen las operaciones internacionales del narcotráfico. España, de momento, se queda fuera de las conversaciones.

«Sánchez, de nuevo excluido de una reunión de alto nivel internacional. Esta vez es la complicidad con Maduro lo que pasa factura», ha lamentado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X. Según ha exigido, «España necesita una política exterior seria» y eso empieza «por defender la democracia en vez de conchabar con la dictadura», en referencia a la supuesta complicidad entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Nicolás Maduro.

El Gobierno de Francia ya confirmó su apoyo a la iniciativa de Estados Unidos y enviará buques de guerra a su territorio tropical de Guadalupe. Así lo ha confirmado el ministro de Territorios de Ultramar, Manuel Valls, quien ha señalado que el Caribe es un punto neurálgico para el envío de drogas a Europa.

Por su parte, Trinidad y Tobago expresó la semana pasada su respaldo a la operación naval estadounidense, señalando que el crimen organizado y el tráfico de drogas representan una amenaza directa para la seguridad de todo el Caribe. Incluso llegó a afirmar que prestará sus aguas y su territorio para las operaciones de EE.UU. contra Maduro. «Por primera vez en la era moderna estamos verdaderamente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inundando nuestras ciudades con veneno», dijo Rubio a Trump durante una larga reunión de gabinete en la Casa Blanca, en la que fue el último funcionario en tomar la palabra.