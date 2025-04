Facilitadores judiciales para lidiar con el miedo a la toga

Ana sufrió una agresión sexual. Tiene que declarar en el juicio contra su agresor. Pese a su discapacidad intelectual, su nivel de lenguaje es correcto, pero el miedo en esa Sala de la Audiencia tan ajena a su mundo la paraliza. Ángeles, sentada a su ... lado, le coge la mano y se la aprieta con firmeza cada vez que la chica tiene que responder. Antes le ha explicado todo lo que le preguntan. «Tienes que decir la verdad». Poco a poco y con sus palabras, Ana (nombre ficticio) enhebra el relato de lo que ocurrió. El juicio termina con una condena por conformidad.

Ángeles Pérez Yuste es facilitadora judicial, una profesional que actúa de puente entre personas con discapacidad intelectual y todos los operadores jurídicos. «Hacemos que la persona sea capaz de entender y ser entendida en el proceso judicial, participar, desenvolverse y relacionarse con todos».

Parece fácil. Es una tarea titánica, casi voluntaria y sin un desarrollo legislativo completo. En el caso de Ana, la chica necesitaba ese apoyo emocional -el apretón en su mano- para lanzarse a hablar. «Eso también es facilitación», explica Yuste. Ángeles la había preparado durante varios días, no más de media hora en cada sesión, adaptadas a su capacidad de concentración.

Los facilitadores apenas superan el centenar, pendientes de una regulación que echó a andar hace dos años con la Ley 8/2021 por la que se reformó la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en su capacidad jurídica. Son una figura de apoyo, imparcial y ajena al proceso, es decir, neutral.

De momento, ni siquiera está regulado quiénes pueden ejercerla aunque la Comunidad de Madrid ultima un decreto para profesionalizarlos con el fin de crear una bolsa de facilitadores. Según ese decreto, uno de los requisitos sería una licenciatura o grado en psicología, derecho, logopedia, criminología, trabajo social, educación social o terapia ocupacional.

El cambio legislativo ampara la realidad: los entornos judiciales son intimidantes y hostiles para casi todos, pero en el caso de personas con discapacidad ese efecto se multiplica. Los nervios se disparan. La severidad en las formas de hablar -usted, señoría-, el estrado, la solemnidad, las togas...

«Ver a todos vestidos de negro es algo que impone, yo he adquirido la costumbre de advertir con humor a mis clientes con discapacidad intelectual y del desarrollo: 'No te asustes si me ves disfrazada'». Lo cuenta Ana, abogada especializada, en el informe «La Facilitación en el acceso a la Justicia», de Juan Endara, editado por Plena Inclusión España.

«No se dirigen a ellos»

«Tuvimos una vista donde la víctima pasó llorando todo el rato y se desestimó el caso porque se consideró que la persona no estaba preparada para declarar. ¡Lo que estaba era aterrorizada!». Elena, facilitadora, detalla en el estudio citado, cómo afecta esa severidad a personas con una vulnerabilidad inherente. En general, se percibe una falta de sensibilidad que se refleja en las interacciones.

Gabriela, otra facilitadora, comparte su experiencia. «Los operadores jurídicos obvian totalmente a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a las que acompaño y se dirigen a mí como si ellos no entendiesen». Es una forma de maltrato que a veces ocurre, aunque el cambio ha empezado.

«Ellos se dirigieron a mí, aunque sabían que el facilitador estaba ahí, pero realmente se dirigieron a mí», cuenta Noelia, víctima de violencia machista y usuaria de la facilitación, sobre la relación que tuvo con policías primero y fiscales y jueces, después. El tono de la interacción depende mucho de si la discapacidad es visible o no, si al ver a la persona se reconoce en ella necesidades de apoyo o no.

El facilitador lucha contra los estereotipos como el infantilismo o la tendencia a fabular

«Si no entiende alguna pregunta lo dice y se le soluciona». El magistrado Ricardo Moreno se dirigió con esas palabras a Sergio hace un mes en la Audiencia de La Rioja. Se le juzgaba junto a otros tres jóvenes por el asesinato de Isam Haddour en un parque de Logroño. Sergio tiene una inteligencia límite. A su lado se sentaba una facilitadora, que no tuvo que intervenir.

Sergio, que lleva en prisión desde 2021, reconoció el crimen y se mostró arrepentido. «Vimos a un marroquí en la hierba, fuimos a atracarle y robarle y salieron mal las cosas». Ha estado en dos centros de desintoxicación. «Intentaba rehabilitarme pero por desgracia no se ha podido». Lleva 14 de sus 28 años consumiendo drogas.

«¿Está arrepentido?», le preguntaron. «Sí, todos los días. Mis más sinceras disculpas y condolencias. Yo no quería que pasara esto», declaró con una seguridad atribuible al trabajo de su facilitadora. La Audiencia le ha condenado a 10 años y medio de cárcel, de los 30 que pedía Fiscalía. Pese a la violencia que desplegó, su imagen en Sala era la de un juguete desmembrado.

«Señoría, por zoom la declaración no va a funcionar» «No dirigió la vista al juez ni una vez, solo a mí porque yo era su persona de confianza pero dejó claros sus gustos y preferencias, fijándose en detalles que impresionaron al juez. Eso por zoom habría sido imposible». Ángeles Pérez Yuste, facilitadora, incide en la complicación añadida de las nuevas tecnologías para personas con discapacidad intelectual. Describe un caso reciente en el que se iban a revisar las medidas de apoyo de un hombre que vive en una residencia. Tiene un 86 por ciento de discapacidad, problemas de audición y narcolepsia. El juez lo citó para una revisión vía zoom. «Señoría, no va a funcionar», advirtió Yuste. Y no lo hizo. Ella solicitó expresamente que la vista se hiciera en sede judicial. «Salió estupendo, aunque yo era su persona de confianza ni interferimos ni damos opinión».

El miedo aboca a muchas de estas personas a no contradecir a una figura de autoridad. «¡Cómo le voy a decir que no a un señor que va vestido de negro, muy serio! ¡es que si le digo que no me va a poner más años!». Este es un razonamiento habitual detrás de la aceptación de acuerdos desfavorables o renuncia a derechos, según la experiencia de Carlos, otro facilitador que participó en el estudio. Cuenta que muchos se expresan con monosílabos porque les cuesta hablar; en cambio otros con discurso más elaborado se cohíben y también recurren al sí o no.

Ajustes de procedimiento

«Más sí que no, dependiendo de quién sea la figura de autoridad. Tienen una deseabilidad social muy alta, quieren agradar», apunta Eva Ribó, coordinadora del Grupo de Discapacidad del Consejo General de la Abogacía Española. La experta recuerda que con la nueva ley se incorporan los ajustes de procedimiento, es decir, se modifica el procedimiento para conseguir una comunicación óptima, desde contar con el facilitador a tener la documentación en lectura fácil.

«Evalúo qué dificultades de comprensión tiene. Compruebo su memoria y le adapto la información« Ángeles Pérez Yuste Facilitadora en procesos judiciales

Cuenta casos del día a día, como el de un adolescente con Asperger en una comisaría o un juzgado, rodeado de luces potentes que le perturban o de togas que lo asustan. La casuística es amplísima y la intervención ridículamente baja: en 2022 los facilitadores que dependen de Plena Inclusión actuaron en 35 procedimientos; este año en 63.

Ángeles Pérez Yuste dejó el derecho laboral y se implicó a fondo en derecho de la discapacidad después de que a su hijo le diagnosticaran autismo. Trabaja en una variedad de asuntos legales como facilitadora, de modo particular y a requerimiento de la Administración desde facilitación notarial, ante la administración pública, en casos civiles (las antiguas incapacitaciones) y penales.

Media tanto con víctimas, como con acusados o testigos. «Me reúno con la persona y evalúo qué dificultades de comprensión tiene. Compruebo su memoria a corto y largo plazo, le adapto la información (con lectura fácil, lenguaje bimodal, lectura alternativa y aumentativa, signos...) y luego se le explica al juez para facilitar esa comunicación».

Los facilitadores luchan contra los estereotipos que persiguen a la discapacidad intelectual: infantilismo, dependencia, tendencia a fabular o mentir o una sexualidad desaforada. A veces esos prejuicios aparecen en el proceso policial/judicial. Una chica denunció una agresión sexual de un desconocido en la calle. Lloraba por no hacerse entender. El juez no la creyó y sobreseyó el procedimiento.