Vox no confirma quién será su candidato el 21D en Extremadura

María Guardiola repetirá como candidata del Partido Popular a la Junta de Extremadura. El cuestionado Miguel Ángel Gallardo, ya ratificado por su partido, será el candidato del PSOE. Sin embargo, todavía no está claro quién será el «número uno» de Vox el ... próximo 21 de diciembre. El silencio, de hecho, ha acompañado a la formación en Extremadura desde que Guardiola pulsó el botón del adelanto electoral.

Vox Extremadura ha reconocido en las últimas horas que su actual líder, Ángel Pelayo Gordillo, no está confirmado como candidato del partido a presidir la Junta. Aseguran que la decisión depende única y exclusivamente del Comité Ejecutivo Nacional, que ni se ha reunido ni tiene, por el momento, fecha para reunirse.

Pelayo Gordillo, que fue el candidato en 2023, es actualmente senador autonómico, donde ha ido ganando peso en los últimos meses. Su papel en Madrid ha abierto hueco a Óscar Fernández Calle, que fue número uno en la provincia de Cáceres y ha sido portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea. El nombre del cacereño ha sonado con fuerza en las últimas horas. Tiene un perfil más duro y beligerante que Pelayo Gordillo y está bien visto en clave regional.

Fuentes cercanas a Vox reconocen que es todo una incógnita. En Extremadura, nadie sabe con claridad cuál será la disposición final de las listas, aunque parece descartarse la opción de un «candidato sorpresa». Todo apunta, sobre el papel, a que Pelayo Gordillo repita y, sino, el mejor posicionado debería ser el propio Fernández Calle. En la decisión, será fundamental la opinión del vicesecretario de Acción Política, Ignacio de Hoces, con raíces extremeñas y mucha presencia en la región.

Abascal abre la veda

Mientras tanto, Vox ya ha anunciado un primer gran acto en Extremadura con las miras puestas en el 21D. Santiago Abascal abre la precampaña con un acto publico en el Gran Teatro de Cáceres el próximo lunes a las 18.30h. La campaña electoral arranca oficialmente el 5 de diciembre. El líder de Vox será el primero de los grandes líderes nacionales en pisar la región desde la convocatoria electoral.