Visto para sentencia en Badajoz el juicio por el asesinato de la educadora social Belén Cortés

Las acusaciones apuntan a los dos menores varones como autores responsables de la muerte y piden para ellos seis años de internamiento en régimen cerrado

Primer día del juicio por el asesinato de la educadora de Badajoz: «Había un clima de inseguridad»

Manifestación de los compañeros de Belén Cortés
Manifestación de los compañeros de Belén Cortés
Adrián García Durán

BADAJOZ

Punto y final en Badajoz al juicio por el asesinato de la educadora social Belén Cortés, que ha celebrado este viernes su tercera y última sesión. La acusación particular ha modificado, en esta última jornada, su acusación: apunta únicamente a los dos menores varones, ... de 14 y 15 años, como autores responsables, quedando la chica, de 17, en calidad de cómplice. Piden seis años de internamiento en régimen cerrado para los tres que fueron detenidos horas después de que se hallase el cuerpo ya sin vida de su cuidadora en un piso tutelado de la capital pacense.

