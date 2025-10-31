Visto para sentencia en Badajoz el juicio por el asesinato de la educadora social Belén Cortés

Punto y final en Badajoz al juicio por el asesinato de la educadora social Belén Cortés, que ha celebrado este viernes su tercera y última sesión. La acusación particular ha modificado, en esta última jornada, su acusación: apunta únicamente a los dos menores varones, ... de 14 y 15 años, como autores responsables, quedando la chica, de 17, en calidad de cómplice. Piden seis años de internamiento en régimen cerrado para los tres que fueron detenidos horas después de que se hallase el cuerpo ya sin vida de su cuidadora en un piso tutelado de la capital pacense.

El papel de la menor de 17 años ha sido protagonista este viernes. El abogado de la familia de Belén Cortés, Raúl Montaño, ha admitido ante los medios que, tras las tres sesiones, su escrito definitivo de calificación coincide con la Fiscalía, al entender que la joven no fue autora material del crimen. Igualmente, pide para ella la misma pena que para los varones al tener más edad.

Montaño, además, subraya que la Junta de Extremadura es «única responsable civil». Solicitan en torno a 600.000€ en concepto de indemnización para la familia de la fallecido. El gobierno extremeño defiende que no es responsable directo, sino subsidiario: el piso tutelado estaba a cargo de una subcontrata.

En la crítica a la Junta de Extremadura coinciden con la defensa de los menores. El abogado José Duarte, abogado de oficio de uno de los varones, subraya que la participación de su defendido en el crimen «no ha sido acreditada» y pide para él una sentencia absolutoria, además de apuntar directamente al ejecutivo autonómico: «Los hechos se podrían haber evitado, la responsable es la Junta», decía.

Un caso que abrió el debate sobre los educadores sociales

Los hechos se remontan a la noche del 9 de marzo. Era domingo. Dos menores, tras escaparse días atrás, habían regresado al piso tutelado en el que vivían. Ambos, junto a otro menor que fue el que dio la voz de alarma, se encontraban a solas con Belén, que murió aquella noche de forma violenta. Momentos después del crimen, los dos menores junto a otra joven huyeron del lugar de los hechos con el vehículo de la fallecida. Acabaron siendo interceptados horas después en Mérida, tras haber tenido un accidente con el coche. Lo sucedido causó gran conmoción en toda España y abrió el debate sobre las condiciones laborales de los educadores sociales.

Este jueves, a las puertas de los Juzgados de Badajoz, se concentraron decenas de compañeros de Belén bajo el lema «Belén somos todos». Allí, denunciaron la indefensión que siguen sintiendo en su día a día: «Desde que pasó lo que pasó, esto ha cambiado muy poco», decía uno de los compañeros más cercanos a la educadora fallecida.

En este sentido, la consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha defendido que, en estos ocho meses, se ha mejorado la seguridad de los centros de menores y los pisos tutelados. La consejera, Sara García Espada, recalca que «muchas de las medidas» ya son una realidad: «A día de hoy es una realidad que todos los centros de menores de Extremadura tienen vigilancia 24 horas».