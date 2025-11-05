Suscribete a
El temporal causa estragos en Extremadura: calles anegadas, clases suspendidas y parques cerrados

Prácticamente toda la región está en alerta naranja, aunque la peor parte le ha tocado a Cáceres capital

Sánchez y Gallardo aplazan su acto de precampaña «por el fuerte temporal»

Desperfectos causados por el temporal en Badajoz COPE
Adrián García Durán

BADAJOZ

Lluvia, granizo y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. El temporal está dejando este miércoles consecuencias en Extremadura, donde, con el paso de las horas, se acumulan imágenes impactantes. Lo peor se lo ha llevado Cáceres capital, donde han ... llegado a caer 18 litros por metro cuadrado en apenas media hora, cerca de las 14.00h.

