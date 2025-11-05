El temporal causa estragos en Extremadura: calles anegadas, clases suspendidas y parques cerrados

Lluvia, granizo y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. El temporal está dejando este miércoles consecuencias en Extremadura, donde, con el paso de las horas, se acumulan imágenes impactantes. Lo peor se lo ha llevado Cáceres capital, donde han ... llegado a caer 18 litros por metro cuadrado en apenas media hora, cerca de las 14.00h.

Varias zonas de la capital cacereña se han anegado provocando grandes problemas de circulación. Cerca de la estación de autobuses se ha acumulado tanta agua que los coches eran llevados por la propia corriente. Dos autobuses han tenido que ser intervenidos por la Policía Local para poder salir de la estación.

El alcalde, Rafael Mateos, ha reconocido ante los medios, pasadas las 16.30h, que ha sido una «tromba de agua difícil de controlar». El consistorio está evaluando los daños materiales, pero confirma que no hay que lamentar heridos. La previsión de la AEMET es más halagüeña para el resto de la tarde. La alerta caería en Cáceres a las 19.00h, pero el ayuntamiento mantiene el cierre de parques y jardines.

Importantes inundaciones en la estación de autobuses de Cáceres. El agua por la cintura y coches flotando.

Incidencias en Badajoz y Almendralejo

Es habitual en Extremadura, cada vez que llueve con cierta fuerza, que haya problemas en la ciudad de Badajoz, que, en torno al mediodía de este miércoles, ha vuelto a tener numerosas calles y zonas de la ciudad completamente anegadas. Hasta el mediodía, los bomberos han tenido que intervenir en más de 20 ocasiones. Tampoco hay que lamentar daños humanos, en una jornada que, además, coincide con el 28º aniversario de la gran riada del año 1997.

En Almendralejo también se han registrado incidencias que han obligado al ayuntamiento al cierre preventivo de parques y recintos deportivos, no solo por la lluvia, sino también por las imponentes rachas de viento.

El agua aplaza el acto de Sánchez en Mérida

El temporal también ha obligado a aplazar el acto de precampaña del Partido Socialista en Mérida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto acudir a la capital extremeña para arropar al candidato del PSOE a las elecciones del 21D, Miguel Ángel Gallardo.

Sigo con preocupación los efectos del temporal que está dejando lluvias intensas en distintos puntos de Extremadura.



Pedimos a la ciudadanía la máxima prudencia: evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.



Lo…

Sin embargo, el partido ha decidido aplazar el acto debido al «fuerte temporal». Oficialmente, el PSOE de Extremadura asegura que «la decisión se toma para evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de todas las personas que tenían previsto asistir desde distintos puntos de la región». Además, se puntualiza que el acto «no se suspende, solo se aplaza» y que, en «los próximos días se comunicará una nueva fecha».

Sin clases en la UEX y las consecuencias de los incendios

La Universidad de Extremadura -UEX- también ha comunicado la suspensión de todas sus clases previstas para la tarde del miércoles, alegando «motivos de seguridad» al entender que los accesos a los centros universitarios podrían verse comprometidos por las condiciones meteorológicas.

🌧️ El temporal también trae a Extremadura las consecuencias de los incendios



❕ Las aguas que bajan al municipio cacereño de Gargantilla, completamente negras



🌧️ El temporal también trae a Extremadura las consecuencias de los incendios

❕ Las aguas que bajan al municipio cacereño de Gargantilla, completamente negras

El temporal además ha dejado imágenes muy llamativas. Por ejemplo, en Gargantilla, donde las aguas que caen de la garganta bajan completamente negras, por las cenizas que dejó el devastador incendio de Jarilla este verano.