Sánchez y Gallardo, un matrimonio de conveniencia unido por el hermano del presidente

La relación entre ambos nunca fue la mejor, uno apostó por otra candidata para liderar al PSOE de Extremadura y el otro fue uno de los grandes apoyos de Susana Díaz en 2017

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo// EP
Adrián García Durán

Pedro Sánchez arropará al secretario general del PSOE de Extremadura y candidato de los socialistas en las elecciones del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo. Ferraz, de hecho, tendrá que sostener y empujar una campaña electoral inédita en la comunidad autónoma, la de un candidato imputado y a mes y medio de sentarse en el banquillo ... por prevaricación y tráfico de influencias, que no solo afronta un incierto futuro judicial, sino que, además, tiene a nivel interno una manifiesta división en torno a su figura.

