El pueblo de Extremadura que tiene uno de los castañares más desconocidos de España: perfecto para una escapada en otoño

Conocido por su castillo, su cementerio y su jamón ibérico, es uno de los tesoros ocultos de Extremadura, especialmente atractivo en otoño, estación perfecta para recorrer este enclave por aquellos amantes tanto de la naturaleza como de la historia y el patrimonio. Montánchez ... sorprende al viajero y se antoja como un destino ideal para un fin de semana a unas tres horas de Madrid.

Situado entre las faltas de la Sierra de Montánchez, conocida como el Balcón de Extremadura y perteneciente al macizo de los Montes de Toledo, este pueblo cacereño - a unos 40 minutos de Trujillo y de Cáceres, guarda uno de los castañares más espectaculares y desconocidos de España: el Castañar de Montánchez, convertido durante estos meses otoñales en el escenario perfecto para una ruta de senderismo y desfilar entre hojas doradas y castañas recién caídas.

El Castañar de Montánchez: un bosque singular

El acceso al castañar es sencillo y está señalizado en todo momento. La ruta, de baja dificultad y apta para todos los públicos, discurre por caminos rurales y paredes de piedra, rodeados de viñedos y explotaciones de cerdo ibérico, parte esencial de la economía y la tradición local. En apenas dos kilómetros desde el casco urbano, el senderista se encuentra inmerso en un bosque centenario, que, llegado el otoño, estalla en una paleta de tonos verdes, amarillos, rojos y ocres.

Detalles de la ruta - Inicio: La ruta, de dificultad baja, parte de la plaza de toros de Montánchez.

- Recorrido: Se trata de un recorrido circular de unos 3,2 km. Está bien señalizado con balizas e indicaciones de color blanco y verde.

- Entorno natural: El sendero atraviesa un espectacular bosque con castaños, alcornoques, robles y una gran variedad de helechos y musgos.

- Fauna y fincas: Durante el camino, se pueden ver animales de granja en fincas privadas, así como muros de piedra que delimitan los terrenos

La ruta completa tiene una longitud de unos 3 kilómetros y puede hacerse en poco más de una hora, aunque la recomendación es disfrutar del paseo, recolectar castañas y admirar las formas caprichosas de los árboles y los muros cubiertos de musgo.

La primera parte es lineal y luego permite realizar un recorrido circular, ideal para familias y también para llevar carritos todoterreno. La ruta parte de la plaza de toros de Montánchez. Sólo hay que seguir la señal blanca y verde «a través de un camino empedrado cargado de historias, de costumbres y leyendas», indican en la web de Turismo Trujillo.

Qué ver en Montánchez, Cáceres y Trujillo

Montánchez no es solo naturaleza: su castillo domina la sierra y resulta imprescindible subir por sus calles empedradas hasta lo más alto, contemplando vistas espectaculares y visitando la ermita exterior.

El cementerio local, declarado el más bonito de España, añade un toque insólito y conmovedor al paseo. En su entrada principal se encuentran las ermitas del Carmen y de San Pedro, y recibe al visitante con la frase: «Templo de la verdad que admiras. No desoigas la voz que te advierte. Que todo es ilusión menos la muerte».

Apenas a unos 40 minutos, se puede visitar Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Allí aguardan monumentos como la Torre de Bujaco, el Palacio de los Golfines de Abajo, la Concatedral de Santa María, o las murallas medievales, perfectos para una jornada de cultura e historia. Por otro lado Trujillo ofrece su imponente Plaza Mayor, castillo y el legado de los conquistadores extremeños.

Cómo llegar al Castañar de Montánchez

Para llegar a Montánchez desde Madrid en coche, la ruta más rápida es de aproximadamente 300 km y dura algo más de 3 horas por carretera. El trayecto recomendado consiste en tomar la autovía A-5 (Autovía del Suroeste) desde Madrid hacia Badajoz hasta la salida a Trujillo, y desde ahí continuar por carretera local hasta Montánchez.

La ruta más directa desde Cáceres es la EX-381, atravesando paisajes de dehesa y pequeñas localidades que ya anticipan la riqueza natural y gastronómica de la zona. Una vez en el núcleo urbano, el primer paso recomendado es aparcar cerca de la Plaza de Toros, punto de salida de la ruta al castañar.