El pueblo de Extremadura que tiene uno de los castañares más desconocidos de España: perfecto para una escapada en otoño

Se trata de uno de los tesoros ocultos de esta región, ideal para recorrer por amantes de la naturaleza y la historia

El pueblo de Extremadura que tiene uno de los castañares más desconocidos de España: perfecto para una escapada en otoño
I. Asenjo

Conocido por su castillo, su cementerio y su jamón ibérico, es uno de los tesoros ocultos de Extremadura, especialmente atractivo en otoño, estación perfecta para recorrer este enclave por aquellos amantes tanto de la naturaleza como de la historia y el patrimonio. Montánchez ... sorprende al viajero y se antoja como un destino ideal para un fin de semana a unas tres horas de Madrid.

