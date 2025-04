El PP pide la dimisión de Sánchez tras el procesamiento de su hermano por prevaricación y tráfico de influencias

La juez de Badajoz ha dictado este lunes el auto de procesamiento contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por presuntamente beneficiarse de una plaza en la Diputación provincial. Este es el paso previo a que se le siente en el banquillo.

«El 'hermanísimo', al banquillo. Y Sánchez, a convocar elecciones y a DIMITIR. No hay otro camino», ha lanzado desde el PP, Elías Bendodo.

El “hermanísimo”, al banquillo.



Y Sánchez, a convocar elecciones y a DIMITIR.



No hay otro camino.https://t.co/tqR6zUABgT — Elías Bendodo (@eliasbendodo) April 28, 2025

En términos parecidos se ha mostrado también el portavoz de la formación, Borja Sémper, quien ha calificado como «insostenible», la situación de Sánchez. «Todo se terminará por saber», ha expresado en un mensaje en sus redes sociales.

La situación del presidente Sánchez sería insostenible para cualquier otro presidente de cualquier otro país democrático.



Todo se terminará por saber.https://t.co/Mz67i63Lkm — Borja Sémper (@bsemper) April 28, 2025

Desde el momento de conocerse la información, las reacciones no han dejado de gotear. «Los que fantaseaban con una semana compleja para el PP en el Congreso que tendrá lugar en Valencia, arrancan el día con la noticia de que el hermano de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción», expresaron fuentes del PP consultadas por ABC.

«El primero del clan», ha dicho el diputado del PP por Lugo y portavoz adjunto de Economía en la formación, Jaime de Olano. «Son una banda», ha zanjado. «Procesado», ha escrito también por la misma vía, un mensaje en X, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Desde el Gobierno, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha preferido no opinar. «No lo sé, no me consta, yo no he leído ningún auto todavía», ha expresado en declaraciones a los periodistas desde Guadalix de la Sierra, en Madrid, en las que se ha mostrado seguro de que «quedará en nada».

«Lo que sí sé es que esto trae causa de una denuncia de Manos Limpias, una más... y estoy absolutamente convencido de que todo esto va a quedar en nada, pero, como le digo, pues una vez más, modus operandi habitual, una organización ultraderechista presenta una denuncia falsa para perseguir al entorno del presidente del Gobierno. Estoy absolutamente convencido de que esto va a quedar en nada», ha zanjado.

Asimismo, en el PSOE de Extremadura, se han posicionado de una manera similar a la del ministro Óscar López. Así, su portavoz ha expresado que la postura no cambia salvo que haya sentencia en firme. Informa Adrián García desde Badajoz.

Por su parte, en Vox, el miembro del Parlamento Europeo Hermann Tertsch ha fijado la vista en Pedro Sánchez. «El principal culpable de esta operación delictiva de masiva prevaricación y tráfico de influencias es el hermano del hermano», ha escrito en un mensaje en redes sociales.

En Podemos, su portavoz Pablo Fernández ha destacado la «profunda preocupación» que les genera el caso. «Estamos preocupados y como digo estaremos siempre denunciando y criticando cualquier caso de corrupción o de presunta corrupción que se dé en el seno del PSOE».

En su rueda de prensa habitual del lunes, el portavoz de Podemos ha lanzado un mensaje a Sánchez: «Él sabrá si tiene que hacer algún tipo de declaración al respecto o no». Así, ha lamentado que vayan «tres semanas sin control parlamentario»: «No parece que el señor Pedro Sánchez esté por la labor de hacer muchas declaraciones públicas ni de comparecer en el Congreso ni de hacer absolutamente nada», ha zanjado.