No hay premio para los 'sacrificados' de Gallardo: ninguno de los cinco está en las listas del PSOE de Extremadura

El Partido Socialista de Extremadura ya tiene a sus elegidos para las elecciones del 21 de diciembre. Las listas, por las provincias de Badajoz y Cáceres, ya son oficiales, tras conseguir un respaldo interno del 98%. Como no podía ser de otra manera, el ... secretario general, Miguel Ángel Gallardo, que se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de febrero por prevaricación y tráfico de influencias –todo relacionado con la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez- ocupa el número uno en la provincia pacense.

Cobraba especial interés saber si los cinco socialistas que renunciaron a su puesto en la Asamblea de Extremadura para abrirle la puerta al propio Gallardo, movimiento por el que acabó cometiendo fraude de ley a ojos de la justicia, tendrían o no hueco en las nuevas listas. No hubo premio. Ninguno de los cinco sacrificados, todos de perfil medio-bajo dentro del partido, estará en las papeletas el próximo 21 de diciembre.

Por lo demás, hay una importante renovación, con caras nuevas afines al secretario general, pero no grandes sorpresas. Álvaro Sánchez Cotrina, el joven líder del PSOE en la provincia de Cáceres y figura bien colocada de cara al futuro, como avanzó ABC, es número uno en la lista cacereña. Le acompaña, como número dos, Lara Garlito, que fue rival de Gallardo en las primeras primarias en las que consiguió imponerse. Ha reinado el consenso, al menos sobre el papel, entre los intereses del aparato regional y el provincial, mayormente distanciado de Gallardo.

En la lista de la provincia de Badajoz, la gran sorpresa es Judith Olivares, alcaldesa de Hernán Cortés, desconocida para la opinión pública hasta la fecha, que será número dos. Más abajo figuran el nuevo secretario general del PSOE en Badajoz, Manolo Borrego –número tres- y varios perfiles muy cercanos a Gallardo como Soraya Vega, Manuel Mejías o Piedad Álvarez.

Llama la atención la ausencia de Marisol Mateos, que fue número dos en 2023 y ha sido, con Guillermo Fernández Vara, un perfil importante y de mucha presencia dentro del partido. Igualmente, por el lado contrario, es llamativa la presencia del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en el puesto 15. Osuna, hombre fuerte de Gallardo, ostenta la alcaldía más importante de los socialistas en la región.

Sea como sea, el PSOE de Extremadura afronta el 21-D con unas encuestas poco halagüeñas, que apuntan al que sería, de concretarse, el peor resultado de la historia de los socialistas en uno de sus bastiones por antonomasia.

El partido ya ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará el próximo miércoles, 19 de diciembre, en el Hotel Las Lomas de Mérida para arropar a Gallardo y presentar ante la militancia las listas del PSOE de Extremadura.