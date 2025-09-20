El pequeño pueblo de Cáceres que guarda sorpresas patrimoniales y un encanto especial: dónde está y cómo llegar

El verano se ha terminado y septiembre marca el regreso a la rutina. Para la mayoría, eso significa volver al trabajo o a las clases, pero siempre queda espacio para una escapada de fin de semana que rompa con la monotonía.

En ese sentido, el turismo nacional tiene mucho que decir. España está llena de pequeños pueblos y enclaves rurales capaces de sorprender a cualquiera. Uno de ellos, quizás de los más pintorescos de toda la Sierra de Gredos, es Guijo de Santa Bárbara, una villa de 400 habitantes situada en el norte de Cáceres que conserva un encanto difícil de igualar.

Lo primero que llama la atención al llegar es su trazado urbano. Las casas de piedra, con balcones de madera y tejados rojizos, se van encajando unas con otras formando un paisaje que parece detenido en el tiempo. El pueblo, además, guarda sorpresas patrimoniales que merecen una visita. Destacan la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, una preciosa plaza de toros y la Ermita de las Nieves, la más elevada de toda Extremadura.

Y, si lo urbano ya tiene su encanto, lo natural es aún más poderoso. Guijo de Santa Bárbara está rodeado de paisajes de enorme valor: desde el valle del Tiétar, que se abre a los pies del visitante, hasta la silueta imponente de la Tajaranda.

¿Cómo llegar a Guijo de Santa Bárbara?

Llegar hasta Guijo de Santa Bárbara es relativamente sencillo. Desde Cáceres, a poco menos de dos horas en coche, la ruta más cómoda pasa por la A-66 en dirección norte. Antes de alcanzar Plasencia, se toma el desvío hacia la EX-41 y más adelante la EX-108 y la EX-203.