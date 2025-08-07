Una niña de 10 años pierde la vida en un accidente de tráfico en la A-5

Conmoción en Extremadura tras un trágico accidente de tráfico en la A-5, a la altura del municipio cacereño de Villamesías, en el que ha fallecido una niña de 10 años. El suceso ha tenido lugar en torno a las 09.20h de la mañana, en el kilómetro 281, sentido Madrid.

Según informan las autoridades, el percance se ha producido cuando dos vehículos, uno de ellos de marca BMW, han chocado de manera lateral. Como consecuencia, ambos automóviles han terminado fuera de la vía.

Uno de los vehículos, apunta el diario Hoy, ha superado el arcén y el talud, llegando hasta la vía de servicio que discurre de manera paralela a la autovía. El impacto deja otras ocho personas, entre ellas varios menores, heridas de diversa gravedad. Preocupa, según el citado medio, el estado de salud de una mujer, que permanece en la UCI tras ser trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres por un trauma craneal.

Las primeras informaciones apuntan que la menor fallecida, así como su familia, con la que viajaba, es natural del municipio toledano de Seseña. Ahora, el equipo de investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres será el encargado de esclarecer las causas del accidente.