Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

El nicaragüense Sergio Ramírez gana la VI Bienal Mario Vargas Llosa y cierra una edición histórica en Extremadura

Su obra, `El caballo dorado´, se impuso entre las seis finalistas

Cáceres inaugura por todo lo alto la VI Bienal Mario Vargas Llosa, primera que se celebra en España

Sergio Ramírez, premiado en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa JUNTA DE EXTREMADURA
Adrián García Durán

Cáceres

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha sido distinguido con el Premio de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por su obra `El caballo dorado´, galardón dotado con 100.000 dólares, cuyo fallo se dio a conocer este sábado en el Gran Teatro de Cáceres ... . El encargado de revelarlo fue el presidente del jurado, Juan Manuel Bonet, que calificó la novela de «prodigioso artefacto literario». Ramírez corona, así, su obra como la mejor novela escrita en español publicada en los últimos dos años.

