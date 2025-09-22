Naturgy proyecta en Extremadura la que será su planta fovoltaica más grande en España

La energía fotovoltaica sigue siendo fuente de ingresos y crecimiento para Extremadura. La mayor planta que tendrá Naturgy en todo el país se ubicará en el norte de la región, entre los municipios cacereños de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa. Se espera que esté en marcha a finales de 2026 con una producción de en torno a 515 GWh/año de energía renovable, que equivale al consumo eléctrico de más de 157.000 viviendas y lograría reducir anualmente más de 250.000 toneladas de emisiones de CO2.

Naturgy tiene actualmente en Extremadura siete proyectos de energías renovables, además de varias más en fase de desarrollo o construcción. La futura planta Campo de Arañuelo, que ocupará cerca de 300 hectáreas, supone una inversión de 150 millones de euros. Creará, asegura la empresa, 1.000 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción y operación. El pasado mes de abril arrancaron las obras, que, por el momento, están cumpliendo con los pazos previstos. «Esta actuación reafirma el compromiso de Naturgy con el desarrollo económico y energético en Extremadura, donde el grupo ha realizado ya una inversión acumulada superior a los 350 millones de euros», explicaba Jesús San Emeterio, director de Generación Renovable España en Naturgy.

Este lunes, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, y el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, acompañados de representantes de la empresa, han visitado las instalaciones para conocer de primera mano los pormenores del ambicioso proyecto. Morán ha remarcado el potencial de la región en este sentido: «(En Naturgy) han sabido ver el potencial de Extremadura en materia de energía, es la inversión más grande que van a hacer en todo el país«.

La consejera entiende que la futura planta no es sino otro «ejemplo» de que la región «es líder en energía renovable«. Una realidad que ha utilizado para reivindicar que el poderío extremeño a la hora de producir energía debe verse, de alguna manera recompensado: »El futuro energético no se entiende sin regiones como la nuestra«. Morán también ha recalcado que el gobierno autonómico no solo aspira a generar energía, sino también a atraer empresas que consuman toda esa electricidad dentro de la región.