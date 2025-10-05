El mundo de la política despide a Fernández Vara: «Se va un pedazo de nuestra historia»

El fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura y actual vicepresidente del Senado, Guillermo Fernández Vara, a los 66 años y víctima de un agresivo cáncer de estómago, ha conmocionado a su tierra, a la que gobernó durante 12 años, y también al resto del país, que ya llora su muerte.

Personalidades y políticos de toda condición están lamentando el fallecimiento del que fuese uno de los barones socialistas más relevantes de este siglo. Su inmediato sucesor como secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, dice que la región «pierde a un referente» y que, con él, «se va un pedazo de nuestra historia reciente»: «Su pérdida duele. Duele a la familia socialista y duele a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable», firma en sus redes sociales.

En la misma línea, con «profundo pesar», se ha pronunciado el actual delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, con quien compartió equipo en el ejecutivo autonómico. Quintana lamenta que su pérdida «deja un vacío inmenso no solo en la vida pública, sino también en quienes encontrábamos en él orientación y consejo». «¿A quién podré acudir ahora?», se pregunta.

La que fuese su rival electoral y actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, también ha mostrado sus condolencias, recordando la figura de su antecesor al que define como una «figura clave de la política regional» que siempre le ofreció «un trato cercano y sincero».

