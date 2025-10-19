Suscribete a
Muere un hombre en un accidente con arma de fuego durante una cacería en Cáceres

La Guardia CIvil investiga las causas de los hechos

Un hombre de 72 años ha fallecido este domingo en un accidente con arma de fuego ocurrido en el transcurso de una cacería celebrada en el término municipal de la localidad cacereña de Herguijuela.

Los hechos han sido registrados sobre las 10.00 ... horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha comunicado a la Guardia Civil el accidente, según informa el propio cuerpo de seguridad.

