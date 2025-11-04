Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz

Suscribete a
El Hospital Materno Infantil de Badajoz
El Hospital Materno Infantil de Badajoz

Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias tras recibir una denuncia por la presunta desaparición de fentanilo en el Hospital Materno Infantil de la capital pacense.

En este sentido, el juzgado ha autorizado «una entrada y registro en ... el hospital», y «se está analizando la documentación», según señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a Europa Press. «De momento no hay investigados», añaden.

