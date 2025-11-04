Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias tras recibir una denuncia por la presunta desaparición de fentanilo en el Hospital Materno Infantil de la capital pacense.

En este sentido, el juzgado ha autorizado «una entrada y registro en ... el hospital», y «se está analizando la documentación», según señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a Europa Press. «De momento no hay investigados», añaden.

Noticia Relacionada Un avión comercial choca contra un hangar en una base aérea de Badajoz Adrián García Durán La aeronave se encontraba circulando por la pista militar debido a las obras que se están realizando en el aeropuerto de Badajoz El fentanilo es un potente opiáceo sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales han señalado que, «dado que el caso se encuentra judicializado», «en este momento» no pueden ofrecer información al respecto.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión