Gallardo se acerca a Sánchez con la financiación catalana y defiende las «singularidades de todos los territorios»

El debate sobre la financiación autonómica está teniendo, también, cierto impacto en la precampaña electoral de Extremadura, a poco más de un mes de las elecciones del 21-D. El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta, ... Miguel Ángel Gallardo, se pronunció este lunes sobre esta cuestión con unas declaraciones, como poco, llamativas.

El líder socialista, que comparecía este lunes en rueda de prensa, fue cuestionado directamente por la llamada singularidad catalana. Gallardo dijo que reivindicaría lo que ha reivindicado «siempre». Sin embargo, su explicación no fue del todo clara: «Defenderemos las distintas singularidades del territorio español», dijo. Concretó, además, las supuestas «singularidades de Extremadura», desde el punto de vista territorial, en cuestiones de población o envejecimiento.

No es la primera vez que Gallardo habla de las «singularidades» de los distintos territorios. Es la forma en la que ha intentado salir del paso preguntado por esta cuestión en otras ocasiones. Dice criticar el cupo catalán, pero asegura defender esas supuestas singularidades, donde, en teoría, estaría también la catalana. Sin embargo, esta vez, se percibe en su discurso un tono mucho más suavizado. En su día, Gallardo llegó a decir que el cupo catalán no cabía en la Constitución y que atentaba contra la igualdad de los territorios. Todo, a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y a sabiendas de que Sánchez pisará suelo extremeño hasta cuatro veces para arroparle como candidato.

Ataque a Guardiola

Sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes, Gallardo pedía a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que apoye la propuesta del Gobierno, tachando de «peligro» la postura del PP extremeño: «Con tal de atacar al Gobierno, hace lo que le piden desde su partido en Madrid».

El líder socialista reivindicaba una postura «única» de Extremadura, una posición de consenso que, decía, siempre había tenido la región, «incluso» bajo el mandato del popular José Antonio Monago. El sistema de financiación, defendía, dará 4.700 millones de euros a Extremadura, una cifra nunca antes alcanzada por la «sensibilidad» del ejecutivo de Sánchez.