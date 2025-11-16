Feijóo se compromete en Extremadura a no cerrar Almaraz tras ver al PSOE «aplaudir el cierre»

Alberto Núñez Feijóo ha considerado la actitud del PSOE, Sumar y Podemos con el cierre de la central nuclear de Almaraz «una traición a Extremadura y una indignidad». El líder del PP ha explicado que «he visto como los diputados del PSOE de ... Extremadura aplaudían el cierre de Almaraz».

Ttras la abstención de Junts, que impidió aprobar la enmienda de los 'populares' para tumbar el cierre de las instalaciones impuesto por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido «como candidato» a «no cerrar» la central. Lo ha dicho ante las 1.900 personas concentradas en el mitin de su partido en Lobón (Badajoz).

Durante el acto el líder del PP ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su primera visita a Extremadura tras la convocatoria del adelanto electoral en la región. El 'popular', tras avanzar Sánchez la semana pasada el sentido de la sentencia sobre el fiscal general, le ha retado a que «si quiere ser juez, que estudie la carrera de derecho y apruebe la oposición».

El jefe de la oposición, que respalda y alaba la decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola, de convocar a las urnas tras no ser capaz de aprobar los Presupuestos, ha bromeado con que «no descartéis que pongan a David Sánchez en las listas del PSOE, así sabe al donde está su oficina». Cabe recordar que el hermano del presidente está investigado junto al candidato del PSOE en estos comicios, Miguel Ángel Gallardo, y que ambos irán a juicio en el mes de febrero.

El presidente del Partido Popular ha ensalzado la gestión de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura durante estos dos últimos años, asegurando que «no está en política para perder el tiempo». «Mientras en España hay un gobierno que vive su éxito en días sobrevividos, María lo mide en problemas resueltos» ha espetado Feijóo.

El jefe de la oposición considera acertada la decisión de la presidenta extremeña de avanzar los comicios después de no lograr aprobar las cuentas públicas, mientras «en España hay un gobierno que lleva tres años sin presentar presupuesto». «María adelanta elecciones para afrontarlo todo y Sánchez solo retrasa lo inevitable» ha dicho. Alberto Núñez Feijóo, además ,ha verbalizado que «donde el PSOE de Sánchez divide, ella une».

Ataques a PP, Vox por «la pinza» por los Presupuesots

La presidenta de la Junta de Extremadura, líder del PP en la región y candidata en las próximas elecciones del 21 de diciembre, María Guardiola, ha centrado gran parte de su intervención a poner al PSOE y Vox frente al espejo de la realidad de como se retroalimentan. La 'popular' ha recordado que ambas formaciones políticas han votado lo mismo en 40 votaciones en la Asamblea de Extremadura. «Esa es la auténtica pinza» ha proclamado.

«Ni Vox ni el PSOE han dado un motivo real que justifique su portazo al presupuesto más amplio de Extremadura, y es el presupuesto de los extremeños que necesitan más recursos para mejorar sus servicios públicos, la sanidad, la educación, la vivienda, el bienestar de todo» ha espetado la presidenta regional, que ha alardeado de los buenos datos de empleo que han logrado en estos dos años.

Por eso, según la líder del PP en esta comunidad, las dos formaciones «están lejos de la gente y su relato se desmorona». «No les importa lo más mínimo el avance de esta región«, ha apostillado, antes de relatar que »han dicho no a 300 millones para sanidad, a 127 millones de euros más para la educación y a 950 millones para un nuevo plan de vivienda«. En este sentido ha prometido que, tras las elecciones, cuando logre volver a formar gobierno, aprobará de forma inmediata esas cuentas para el año que viene.

Con los de Santiago Abascal como principales destinatarios de sus ataques, Guardiola ha lamentado que «Vox ha pasado de ser parte de la solución del cambio a ser parte del problema». En su opinión «se abrazan al puño y la rosa del PSOE de Gallardo y Sánchez». La presidenta extremeña ha verbalizado que «ser un partido anti sistema sin responsabilidad y sin ningún aporte es muy fácil». En este sentido, sobre Vox, ha dicho que «un partido sin ganas de gobernar es un partido inútil».

María Guardiola también ha puesto en valor que «soy la primera mujer presidenta de Extremadura y soy del PP, y eso escuece mucho a los del espíritu puro del feminismo, esos que sacaron a violadores a la calle, los que fallaron con las pulseras anti maltrato y que, cuando se apaga la luz, consumen prostitución, consumen a las mujeres como ganado».