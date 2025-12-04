Suscribete a
Feijóo reprocha la «hipocresía» del PSOE con Salazar: «Es un partido peligroso para las mujeres»

«Decir que uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo», afea el líder popular

Ferraz se niega a llevar a Salazar a la Fiscalía como piden dirigentes del PSOE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo EP
Carlos Mullor

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE de «hipocresía» tras las últimas informaciones acerca de gestión de las presuntas denuncias internas por acoso laboral contra el exsocialista Francisco Salazar. El popular, en un acto de precampaña en Don ... Benito (Badajoz), ha reprochado que el exasesor socialista no fuese «detectado» y «apartado» de sus funciones durante los seis años que trabajó en el Palacio de la Moncloa. Esto, según el popular, «acredita la doble moral y hipocresía por parte del PSOE».

