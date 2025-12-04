Feijóo reprocha la «hipocresía» del PSOE con Salazar: «Es un partido peligroso para las mujeres»

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE de «hipocresía» tras las últimas informaciones acerca de gestión de las presuntas denuncias internas por acoso laboral contra el exsocialista Francisco Salazar. El popular, en un acto de precampaña en Don ... Benito (Badajoz), ha reprochado que el exasesor socialista no fuese «detectado» y «apartado» de sus funciones durante los seis años que trabajó en el Palacio de la Moncloa. Esto, según el popular, «acredita la doble moral y hipocresía por parte del PSOE».

En una jornada marcada también por el caso del líder del PSOE de Torremolinos investigado por la Fiscalía por acoso sexual a otra edil, el líder de la oposición ha afirmado que «la hipocresía en el feminismo socialista no solamente no ha parado, sino que sigue creciendo y se sigue manifestando en todo su esplendor».

«Decir que uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo», ha afirmado ante los medios, añadiendo que «el PSOE es un partido peligroso para las mujeres» debido a los casos machistas que rodean a la cúpula del partido. Feijóo, además, ha afeado que la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, mantuviese una comida con Salazar meses después de abandonar el partido tras la revelación de sus supuestas actitudes machistas en el ámbito laboral: «No solamente se le ha intentando dar carpetazo a las denuncias de sus compañeras», ha criticado, recordando después la reunión con Alegría y su nuevo puesto como asesor externo del partido.

El silencio de los socios de Gobierno ante la situación de supuesto acoso por Salazar ha sido también una de las críticas principales por parte del líder del PP. «¿Qué actitud están teniendo?», se ha preguntado Feijóo, declarando que le «avergüenza» la situación y acusando al PSOE de haber «desmoronado» toda su política feminista. «Hay conductas que se califican por sí solas», ha sentenciado.

Inicio de campaña en Extremadura

El próximo viernes se dará el pistoletazo de salida a la campaña electoral para las elecciones en Extremadura con la tradicional pegada de carteles de los candidatos. A medianoche, Feijóo acompañará a María Guardiola como primer acto oficial de promoción para los comicios. Unas elecciones cuyo papel en la política nacional, según el popular pueden ser clave para el futuro del país: «Puede ser el inicio del fin de la decadencia política que está viviendo en España. Puede ser el inicio del fin del sanchismo. Puede ser una tierra que mande un mensaje de esperanza al resto de españoles». Según Feijóo, «nunca» unas elecciones «habían sido tan importantes para Extremadura».

«Si ustedes quieren reivindicar, toda España se lo va a agradecer», ha afirmado Feijóo, aunque ha avisado que «si no quieren», se mandará un mensaje que sería «muy mal interpretado» para la población. El líder del PP ha aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo a María Guardiola: «Una de las mujeres con mayor proyección política que ha marcado un antes y después en la política de Extremadura y España»; y ha acusado al PSOE y Vox de llevar a cabo una «pinza» contra los populares para «bloquear» Extremadura y sus cuentas públicas.

El presidente del PP es «optimista» con el resultado de las elecciones. El CIS extremeño, en su sondeo electoral del pasado 28 de noviembre, afirmaba que los populares ganarían las elecciones, aunque se verían obligados a pactar con Vox para formar gobierno. «Creo que vamos a sacar un muy buen resultado», ha vaticinado, aunque reconoce que para ello deben visitar «todos los pueblos» y «aceptar sus criticas, demandas, consejos y reflexiones».