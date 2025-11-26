Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Cristina Álvarez, nueva presidenta de El Corte Inglés en sustitución de su hermana Marta

Extremadura rinde homenaje a Santiago Castelo con una exposición sobre su vida y obra en Villanueva de la Serena

La muestra, que recorre la trayectoria del poeta e histórico periodista de ABC, podrá visitarse hasta el próximo 18 de diciembre

Castelo, memoria y símbolo de ABC

Santiago Castelo
Santiago Castelo ABC
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Villanueva de la Serena

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Villanueva de la Serena (Badajoz) rinde homenaje a la figura del poeta y periodista José Miguel Santiago Castelo con la exposición 'Santiago Castelo. Una vida en imágenes. Memoria y palabra', que podrá visitarse desde este miércoles 26 de noviembre hasta el 18 de ... diciembre en el espacio cultural Rufino Mendoza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app