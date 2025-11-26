Extremadura rinde homenaje a Santiago Castelo con una exposición sobre su vida y obra en Villanueva de la Serena

Villanueva de la Serena (Badajoz) rinde homenaje a la figura del poeta y periodista José Miguel Santiago Castelo con la exposición 'Santiago Castelo. Una vida en imágenes. Memoria y palabra', que podrá visitarse desde este miércoles 26 de noviembre hasta el 18 de ... diciembre en el espacio cultural Rufino Mendoza.

La muestra se organiza con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del autor, una figura clave de la cultura extremeña y española, y coincide además con el décimo aniversario de su nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad, distinción otorgada en noviembre de 2015 durante la semana del premio Felipe Trigo, certamen literario al que Castelo estuvo muy ligado como promotor e impulsor.

La exposición reúne más de un centenar de piezas que permiten recorrer la trayectoria vital y creativa del escritor. Proceden del Archivo ABC, diario del que fue subdirector; de su archivo-biblioteca personal, coordinado por Urbano Manuel Domínguez Pérez–Zaballos; así como del archivo-biblioteca de Pureza Canelo y de colecciones particulares que han cedido documentos de gran valor.

Entre el material expuesto se incluyen fotografías familiares y profesionales, correspondencia, manuscritos poéticos, primeras ediciones, condecoraciones, materiales periodísticos y diversos documentos inéditos. Un conjunto que traza un retrato íntimo y público del autor, y que permite profundizar en su vocación humanista, su defensa de la palabra y la huella que dejó en la literatura, el periodismo y la cultura española.

La relación de Castelo con Villanueva de la Serena fue especialmente estrecha. Además de su pueblo natal, Granja de Torrehermosa, la ciudad fue también su hogar durante varios años. Este miércoles a las 19:00 horas se celebrará un acto de recuerdo en la casa en la que vivió. Allí se descubrirá una placa conmemorativa dedicada al escritor.