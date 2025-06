La enfermedad de las encinas ya tiene cura

La ganadería y el resto de sectores que viven, directa o indirectamente, de la dehesa han soñado durante años con encontrar la cura de la seca, una enfermedad que, sobre todo en regiones del sur del país, ha provocado la muerte de millones de encinas ... y alcornoques. Desde los años 80, ha sido la gran problemática a la que se ha enfrentado, por ejemplo, la industria del ibérico de bellota. Se ha visto peligrar la ganadería extensiva y los productos, derivados del bovino y el porcino, que se sirven dela riqueza de un ecosistema tan particular.

De un tiempo a esta parte, se han sucedido las investigaciones que, con distintas metodologías de estudios, no han terminado de dar con la tecla. Los plaguicidas no fueron la solución. Tampoco la higiene, que prevenía, pero no regeneraba. Sin embargo, parece que, ahora, la solución está más cerca que nunca gracias a una investigación desarrollada en fincas de Extremadura, una de las regiones más golpeadas y castigadas por la enfermedad.

Se trata del proyecto Dehelife, que encabeza Cárnicas Joselito, reconocida empresa en el sector del ibérico, y que ha puesto el foco en la regeneración del suelo. Ahí, entienden, está el problema y la solución. Tras más de dos décadas de investigación, parece que han encontrado un método, una solución, que ya están aplicando en sus propios terrenos con resultados positivos.

Un hongo microscópico, llamado fitóftora -phytophthora-, es el causante de esta enfermedad de la seca que afecta a 5.000 especies leñosas y consiste en la podredumbre de las raíces y la pérdida de fuerza y follaje de los árboles hasta que terminan muriendo. La clorosis de las hojas y el propio secado son los síntomas más evidentes de una lacra que ha provocado el decaimiento de encinas y alcornoques en todo el sur del país. Actualmente, se estima que afecta a más de 120.000 hectáreas, el 10 por ciento de la dehesa.

Hace ya más de una década, el proyecto Dehelife, liderado por investigadores de gran prestigio a nivel nacional, llevó el foco de su análisis del árbol al suelo. Entienden que dar equilibrio al suelo es la clave para resistir a la seca y, a partir de ahí, estructuran un sistema de regeneración en base a microorganismos autóctonos -trichodermas-, merced a su capacidad antifúngica y para aumentar la biodisponibilidad de nutrientes.

A partir de aquí, los investigadores sostienen que se han realizado ya ensayos en más de 2.500 hectáreas con resultados positivos. Con miles de pruebas analizadas, aseguran que estos microorganismos son capaces de reducir la mortalidad de los árboles en, al menos, un 50%. Son capaces, al mismo tiempo, de mejorar la asimilación de nutrientes de la planta y combatir al hongo.

Una revolución

Juan Luis Gómez, consejero delegado de Cárnicas Joselito y responsable de la investigación, asegura que estamos ante lo que va a ser un cambio de paradigma en el sector. «Va a ser una revolución, porque funciona al 100%», sostiene.

A partir de la investigación, han conseguido desarrollar, a través de la biofermentación, un producto que ya están aplicando a pequeña escala en sus propias fincas. Como admite Gómez, el siguiente objetivo del proyecto es edificar una fábrica con la que poder producir y suministrar a gran escala.

Se baraja la posibilidad de que la fábrica, como la investigación, se instale en Extremadura, pero no se descarta que el proyecto pueda salir del país. Elvas, en Portugal, también está encima de la mesa: «Yo quiero que sea en Extremadura, si los políticos me ayudan tardaremos menos…».

Además de Cárnicas Joselito, el proyecto Dehelife cuenta con el respaldo académico de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación -CDTI-, además del apoyo de diversas instituciones y empresas.