Encuestas Elecciones Extremadura: estos serían los resultados y el ganador según los últimos sondeos

Ya ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones de Extremadura, que se celebra el próximo domingo 21 de diciembre. En menos de un mes, los ciudadanos de la región elegirán al nuevo Gobierno que se pondrá al frente de la Junta después ... de que su actual presidenta, María Guardiola, convocara los comicios de forma adelantada ante la inviabilidad de aprobar los presupuestos autonómicos para el ejercicio de 2026.

Entre los principales candidatos que representarán a los partidos políticos de la región volverá a estar María Guardiola, que volverá a optar a la reelección como candidata del Partido Popular este 21-D. Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE extremeño, se queda con el lugar que en 2023 ocupó el fallecido Guillermo Fernández Vara. Irene de Miguel (Unidas por Extremadura - Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) y Óscar Fernández (Vox) completan la lista de aspirantes a la presidencia en los nuevos comicios autonómicos.

A menos de un mes de la lista electoral, lo que parece claro es que, una vez más, el voto de los electores de la región será crucial para formar el nuevo Ejecutivo en la Junta de Extremadura. Hasta ahora, las encuestas que han salido a la luz mantienen en cabeza a un claro favorito, aunque se quedará lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario, según apuntan dichos sondeos.

Este será el ganador de las elecciones de Extremadura del 21-D según las encuestas

De celebrarse hoy, María Guardiola, la candidata del PP, volvería a hacerse con la victoria en las elecciones de Extremadura. Así lo desprende el primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para los comicios autonómicos, publicado el pasado viernes 28 de noviembre, en el que se apunta que la actual presidenta de la Junta sería la más votada este próximo 21 de diciembre.

Al igual que el resto de encuestas publicadas hasta el momento, el organismo coloca al Partido Popular en una horquilla de entre 25 y 29 diputados, un resultado muy similar a los 28 que consiguieron en los comicios de 2023. En estimación de voto, el CIS le otorga un 38,5% en esta encuesta preelectoral, el mejor porcentaje de todos. Sin embargo, de darse este resultado, los populares se quedarían lejos de la ansiada mayoría absoluta que buscan para gobernar en solitario, que se encuentra en los 33 escaños.

Guardiola y su equipo necesitarían una vez más del apoyo de Vox para gobernar. El partido de Santiago Abascal, con Óscar Fernández como candidato, saldría muy reforzado de las urnas en la cita electoral. Según apunta el barómetro de José Félix Tezanos, pasarían de un 8% a más de un 17% en intención de voto y aumentaría considerablelemente su número de escaños: pasará de los cinco que obtuvo en 2023 a moverse en una horquilla de entre 10 y 12. Además, todo apunta a que podría tener un papel fundamental en la formación del gobierno si fuera necesario.

La gran caída la sufrirá el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, al que todos los sondeos colocan muy por debajo de los resultados obtenidos en los últimos comicios. El barómetro del CIS otorga a los socialistas extremeños en una horquilla de entre 19 y 22 escaños, muy por debajo de lo que consiguió Guillermo Fernández Vara. De cumplirse estas predicciones, llevaría a su partido al peor resultado de su historia, perdiendo nueve de los diputados que obtuvo en 2023 y quedándose con un 31,6% de intención de voto.

Por su parte, los malos resultados del Partido Socialista supondrían una buena noticia para Unidas por Extremadura, la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que encabeza la candidata Irene de Miguel. Si en los comicios autonómicos de 2023 obtuvieron cuatro años, el CIS les otorga ahora entre seis y siete diputados gracias a la caída de Gallardo y los suyos. Así, Podemos-IU-AV ser haría con un 9,6% de los votos en estas elecciones.