Dos detenidos por robar un bebé en un bar en Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por la sustracción de un bebé en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Los hechos sucedieron durante la noche del 25 de octubre, sobre las 00.00 horas, cuando la madre del menor se encontraba ... en un bar con otra mujer a la que había conocido poco tiempo antes, por lo que no tenían una relación de amistad.

En un momento dado, la progenitorá le dejó a cargo del bebé porque tenía que ausentarse y al volver, poco después, ya no estaba ni la mujer ni su hijo. Ante la imposibilidad de contactar con ella y desconocer su paradero, la madre puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que no ha querido facilitar la edad concreta del bebé ni de la madre para proteger su intimidad, y comienza un rápido operativo de búsqueda bautizada como operación 'Recicta'.

Sin apenas datos de la autora, los agentes, con la información que disponían sobre el entorno familiar y social del menor, constataron la presunta implicación de una pareja sentimental como supuestos autores en la sustracción del menor.

Así, casi doce horas después, sobre las 12 horas de la mañana, encontraron al bebé en una finca rural alejada de la población en la comarca del Campo Arañuelo, donde residían los responsables de la sustracción, un hombre de 47 años y una mujer de 48, que fueron detenidos por un delito de detención ilegal.

Una vez asegurado el lugar, los agentes detuvieron a los autores y trasladaron de inmediato al menor al hospital para ser sometido a un reconocimiento pediátrico. El informe facultativo confirmó que el bebé se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que fue entregado a su madre.

La coordinación entre las distintas unidades que intervinieron en el dispositivo permitió localizar al menor en apenas unas horas desde la denuncia de su desaparición, evitando así un desenlace más grave. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, efectivos de Seguridad Ciudadana de Navalmoral y Policía Local.Los arrestados fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Navalmoral de la Mata (Cáceres), así como de Fiscalía Provincial de Cáceres.