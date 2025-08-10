Detenido un hombre de 54 años como presunto autor de una agresión sexual a una joven de 19 en Mérida

Un varón de 54 años ha sido detenido como supuesto autor de una agresión sexual a una joven de 19 años en Mérida. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado viernes al sábado en el Parque de las Siete Sillas, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Tras prestarle atención, la víctima fue trasladada al hospital de la capital extremeña.

Según el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, Extremadura registró en el primer trimestre de 2025 un total de 80 casos de delitos contra la libertad sexual, de los cuales 16 fueron agresiones sexuales con penetración.

Esta cifra supone un descenso del 32,2 por ciento de los delitos contra la libertad sexual con respecto al mismo periodo en el año anterior, cuando se registraron 118 de casos.