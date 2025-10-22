Suscribete a
ABC Premium

Cáceres inaugura por todo lo alto la VI Bienal Mario Vargas Llosa, primera que se celebra en España

Hasta el próximo sábado, Extremadura se convierte en el epicentro de la cultura internacional con un festival literario de primer orden

Extremadura, donde renace la hispanidad

Álvaro Vargas Llosa, en la inauguración de la VI Bienal Mario Vargas Llosa
Álvaro Vargas Llosa, en la inauguración de la VI Bienal Mario Vargas Llosa JUNTA DE EXTREMADURA
Adrián García Durán

Adrián García Durán

CÁCERES

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa ya ha arrancado. Lo ha hecho este jueves con un acto de inauguración celebrado en el Gran Teatro de Cáceres, donde se ha puesto de manifiesto que estamos ante una edición distinta, quizás la más distinta ... hasta la fecha. Es la primera tras el fallecimiento del premio Nobel de Literatura y la primera, también, que se celebra en España, concretamente en Extremadura, que se convierte estos días en el epicentro de la cultura y la literatura de habla hispana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app