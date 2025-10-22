Cáceres inaugura por todo lo alto la VI Bienal Mario Vargas Llosa, primera que se celebra en España

La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa ya ha arrancado. Lo ha hecho este jueves con un acto de inauguración celebrado en el Gran Teatro de Cáceres, donde se ha puesto de manifiesto que estamos ante una edición distinta, quizás la más distinta ... hasta la fecha. Es la primera tras el fallecimiento del premio Nobel de Literatura y la primera, también, que se celebra en España, concretamente en Extremadura, que se convierte estos días en el epicentro de la cultura y la literatura de habla hispana.

El festival arrancaba, oficialmente, a las 18.00h, con un acto en el que los asistentes han podido disfrutar de un rico coloquio entre los seis finalistas del premio: David Uclés, Sergio Ramírez, Pola Oloixarac, Gustavo Faverón, Gioconda Belli e Ignacio Martínez de Pisón. Inmediatamente después se ha disfrutado del espectáculo 'Mario, un pez en el agua', dirigido por Edu Galán y que ha servido de homenaje al ya desaparecido escritor peruano. Rostros muy reconocibles como Ana Belén, Karina Sainz Borgo o Ángeles Mastretta han estado presentes.

Esta primera toma de contacto sirve como pistoletazo de salida a una ambiciosa programación de actividades y eventos que no se limitan únicamente a la ciudad de Cáceres, sino que también se celebran en Badajoz y Trujillo. Todas ciudades con un profundo simbolismo en la histórica relación entre Extremadura e Hispanoamérica. La bienal es, de hecho, el mayor estandarte de la estrategia 'Extremestiza', con la que la comunidad autónoma quiere reivindicar su historia y construir lazos con los pueblos hispanoamericanos.

Una fiesta de la «tolerancia y la pluralidad»

Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor, ha tomado la palabra con un delicado discurso, donde ha recordado la figura de su padre, cuyo «fantasma», decía, estará «presente» en la bienal: «Estará por ahí, preguntándose quién se llevará el premio». Ha querido, además, recordar cómo fueron los últimos días del premio Nobel. Cuenta que, cuando paseaban juntos, repasaban pasajes de sus obras para que su padre, que «dedicó su vida a la literatura», pudiese revivir de alguna forma «la experiencia de haber escrito lo que escribió». Del mismo modo, el ensayista reconocía que se viven tiempos «complicados», de tensión y crispación, que es lo opuesto a la esencia de la bienal: «La tolerancia, el respeto, la pluralidad y la defensa de los valores de la libertad, que son también los de la cultura».

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha sido el encargado, como anfitrión, de dar la bienvenida a los asistentes en el Gran Teatro, con un discurso donde ha reivindicado el potencial cultural de la ciudad, que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031: «Debemos ser un puente real entre España y América, tenemos que seguir impulsándonos mutuamente a crecer de la mano».

Victoria Bazaga, consejera de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, que está siendo la gran imagen del gobierno extremeño en su estrategia `Extremestiza´, ha subrayado el valor de la comunidad autónoma como «bisagra» con Hispanoamérica: «Es la bienvenida a Europa, somos el puente entre los dos mundos». Considera, en esta línea, que la cita logrará reunir «mucho talento» literario en la región con actividades de las que será partícipe la ciudadanía cacereña.

El sábado, entrega del premio

Desde hoy y hasta el próximo sábado, Cáceres, Badajoz y Trujillo se coparán de mesas redondas, debates y eventos de muy diversa índole, todos relacionados con el certamen y con el homenaje póstumo que la región quiere hacerle a Mario Vargas Llosa. Pasarán por tierras extremeños grandes nombres: Enrique Krauze, Juan Soto Ivars, Fernando Savater, Juan Gabriel Vásquez, etc.

Finalmente, el sábado se le pondrá punto y final al festival literario con la entrega del VI Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que reconoce con 100.000$ a la mejor novela en lengua española publicada en los dos últimos años. Optan a ser galardonados los españoles David Uclés, con `La península de las casas vacías´ e Ignacio Martínez de Pisón, con `Castillos de fuego´; el peruano Gustavo Faverón, con `Minimosca´; la argentina Pola Oloixarac, con `Bad Hombre´; y los nicaragüense Sergio Ramírez, con `El caballo dorado´ y Gioconda Belli, con `Un silencio lleno de murmullos´.