Primer día del juicio por el asesinato de la educadora de Badajoz: «Había un clima de inseguridad»

Los tres menores acusados se enfrentan a penas de entre 5 y 8 años de internamiento en régimen cerrado

La familia de Belén Cortés encara el juicio de los menores acusados de su asesinato: «Queremos cerrar esta etapa de sufrimiento»

Vivienda tutelada donde se cometió el crimen
Vivienda tutelada donde se cometió el crimen Diario hoy
Adrián García Durán

Adrián García Durán

BADAJOZ

El Juzgado de Menores de Badajoz ha acogido este miércoles la primera sesión del juicio por el asesinato de la educadora social Belén Cortés. Tres menores, de entre 14 y 17 años, fueron detenidos y se enfrentan a penas de internamiento en régimen ... cerrado que van de los cinco a los ocho años. La Fiscalía los acusa de delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso, éste solo a uno de los menores. De los tres, la joven es acusada de ser cómplice del crimen.

