'El alcalde de Zalamea': cómo un pueblo se hizo pueblo en torno al teatro

Seiscientos vecinos representan cada año, en las calles del municipio, el clásico de Calderón de la Barca

La representación de 'El alcalde de Zalamea' por los vecinos de Zalamea de la Serena
La representación de 'El alcalde de Zalamea' por los vecinos de Zalamea de la Serena José Luis Gilgado

ADRIÁN GARCÍA DURÁN

Zalamea de la Serena (Badajoz)

Sin saberlo. Quizás, sin imaginarlo. Calderón de la Barca sembró, letra a letra, el mayor argumento de unión, hermandad y pertenencia posible para un pueblo. Uno que, como pueblo, pero en la acepción más pura de esa palabra tantas veces mal utilizada en estos tiempos ... rotos, lleva décadas percibiéndose en base a una obra de teatro que no solo relata su historia, sino que, efectivamente, es su historia.

