Abascal insta a Feijóo a presentar la moción de censura: «Es sorprendente que persista en convocar concentraciones mientras renuncia a otras medidas»

Vox sigue reforzando su precampaña electoral en Extremadura, apenas a unas semanas de la celebración de las Elecciones Autonómicas del 21-D. Su presidente, Santiago Abascal, ha estado presente este lunes en una ciudad como Guadalupe, cargada de simbolismo como una de ... las grandes banderas de la Hispanidad.

En la plaza de Santa María, el líder de Vox ha vuelto a acusar al Partido Popular de llevar a los extremeños a las urnas negando un acuerdo que «sí ha valido» en la Comunidad Valenciana y otros territorios. Abascal cree que Guardiola ha bloqueado para Extremadura medidas en favor del campo, la industria, la seguridad o la realidad fiscal de la región. Nuevamente, ha considerado una «humillación» y «chulería» del Partido Socialista, y de Sánchez en particular, presentar a Miguel Ángel Gallardo, imputado por prevaricación y tráfico de influencias, como número en las listas regionales: «No le importa perder, porque ganará con la portavoz azul de las medidas socialistas, que es María Guardiola».

Abascal también ha asegurado, preguntado por la concentración convocada por los populares contra la corrupción del PSOE, que le resulta «sorprendente» que se llame a este tipo de protestas, que «solo sirven pues para que nos demos el gusto, enarbolemos nuestras banderas, pero en realidad no sirven para echar a Pedro Sánchez a la calle». En este sentido, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a emplear herramientas como la moción de censura: «Estoy sorprendido ante esa persistencia del Partido Popular y del señor Feijóo en la convocatoria de manifestaciones, a la vez que renuncia a otro tipo de medidas que son absolutamente imprescindibles», ha señalado.

Noticia Relacionada PP y Vox reactivan la batalla en la derecha tras zanjar Valencia Paloma Esteban El caso de Pérez Llorca, un acuerdo limpio, será un oasis ante la contienda electoral que viene

Niega las acusaciones de «pinza» con el PSOE

Sobre las acusaciones del PP, en las que se habla de «pinza» entre PSOE y Vox, ha citado acuerdos recientes entre ambas formaciones -PSOE y PP-, como la aprobación de los presupuestos de la Diputación de Cáceres o el gobierno conjunto en Ceuta, donde, según ha denunciado, PP y PSOE «obligan a recibir el menú islámico a los niños españoles».

Del mismo modo, ha criticado la coincidencia de populares y socialistas en la aplicación de la legislación del «fanatismo verde» y la «legislación migratoria» en Bruselas: «Lo que le estamos pidiendo -a Feijóo- es que no estafe, que no se dedique a ir a la calle a convocar manifestaciones y engañar y a confundir a la gente. Que haga oposición de verdad, que acuda a los tribunales, que haga como nosotros que hemos llevado a la señora del presidente del Gobierno a los tribunales y la hemos sentado en el banquillo cuando el Partido Popular ni siquiera quería sentarle en el Senado a comparecer en la comisión de investigación», ha sostenido.

Abascal también ha respondido a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien había asegurado que Vox estaba detrás de la convocatoria de una manifestación en Ferraz. El líder de Vox se ha mostrado «sorprendido» por estas palabras y ha insistido en que su formación no ha organizado dicha protesta. Además, ha afirmado que no ha observado «violencia por ningún lado», por lo que desconoce «de qué pino se ha caído» la presidenta madrileña: «Estoy francamente sorprendido con estas declaraciones. No las entiendo y creo que no las entiende nadie», ha subrayado