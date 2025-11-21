Suscribete a
ABC Premium

Abascal denuncia que Sánchez «sigue en su puesto» pese a la condena al fiscal general del Estado

Aasegura que en España «no va a volver a haber una democracia hasta que Pedro Sánchez no asuma las consecuencias de sus actos sentado en un banquillos»

Meloni y Abascal se reúnen para «hablar sobre la situación de corrupción política» en España

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

Abascal denuncia que Sánchez «sigue en su puesto» pese a la condena al fiscal general del Estado

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que hay que denunciar «con toda claridad estos días» que el responsable de que el fiscal general del Estado esté condenado «sigue en su puesto», haciendo alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que ... Álvaro García Ortiz «depende de él».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app