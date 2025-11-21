Abascal denuncia que Sánchez «sigue en su puesto» pese a la condena al fiscal general del Estado

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que hay que denunciar «con toda claridad estos días» que el responsable de que el fiscal general del Estado esté condenado «sigue en su puesto», haciendo alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que ... Álvaro García Ortiz «depende de él».

Así lo ha indicado Abascal en declaraciones ante los medios desde Coria, informa Servimedia, donde ha preguntado «de quién depende el fiscal general del Estado, de quién dependía Cerdán, de quién dependía Ábalos, de quién depende Gallardo». «Todos de la misma persona, del capo de la mafia, del mismo Pedro Sánchez», ha destacado.

En este sentido, ha recordado que Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno «para combatir la corrupción del PP» y el resultado que ellos «han robado a manos llenas, a cara descubierta, de la manera más desvergonzada y han insultado y se han reído de todos los españolas» y, mientras lo hacían, «han aplicado políticas contra el pueblo».

Noticia Relacionada Abascal cree que Sánchez será «el primer presidente de la historia en entrar en prisión» tras conocer la condena de García Ortiz Carlos Mullor El líder de Vox ha reincidido en la negativa de su formación a acudir a eventos junto a la «mafia» del Gobierno

Por eso, ha asegurado que en España «no va a volver a haber una democracia hasta que Pedro Sánchez no asuma las consecuencias de sus actos sentado en un banquillo, hasta que no responsa por su traición cometida de la manera más vil pactando con todos los enemigos de España» y «hasta que no responda de todos los actos que han cometido los que dependían de él».

«Cambio de rumbo»

Según Abascal, «es posible un cambio de rumbo, proteger a nuestro pueblo, industria, campo», pero para que eso sea posible, «antes tenemos que derrotar tanto a los de la estafa como a los de la mafia». «Confiamos en que en las próximas elecciones se inicie el camino para que eso sea posible muy pronto en toda España», ha añadido.

A su vez, criticó que el Gobierno «hace mucho tiempo» que, «junto a todos sus socios», es el «enemigo de la unidad de España, de la democracia española, de las instituciones» y está en «una campaña de acoso y derribo contra la Justica, el Tribunal Supremo y eso es de lo que hoy hay que hablar».

«Todo lo que hay entrono a Pedro Sánchez está teniendo que dar cuentas ante la Justicia, acaba sentado en el banquillo y todo eso nos permite decir que es la X de toda la trama», ha argumentado Abascal, quien garantizó que «todo lo que ha ocurrido hubiese sido imposible sin» el presidente del Gobierno.

Continuó subrayando que «todos los que le acompañaban en el Peugeot en aquellas primarias en las que escondía urnas y que no se sabe cómo las pagó han acabado en los tribunales, en el banquillo o directamente en la cárcel como Santos Cerdán».

«Eso, junto con el hecho de que toda su familia más cercana esté imputada y junto con el hecho conocido de la procedencia del dinero de la familia de Pedro Sánchez es algo que es uno de los mayores escándalos que ha vivido la democracia española», concluyó el líder de Vox en su declaración a medios.