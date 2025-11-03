Abascal abre la precampaña en Extremadura atacando a Guardiola: «Prefiere parecerse al PSOE que defender a los extremeños»

Santiago Abascal ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral en Extremadura. El presidente de Vox ha liderado un multitudinario acto este lunes por la tarde en el Gran Teatro de Cáceres al que han ... asistido 600 simpatizantes -aforo completo-, además de otros 2.000, según el partido, que se han quedado a las puertas. Por la mañana, los de Abascal ya se habían dado un baño de masas en Plasencia.

El líder de Vox abrió su intervención agradeciendo el «aliento de los extremeños» y remarcando que «Extremadura se ha convertido en símbolo del cambio que recorre toda España». Decía, en su discurso, que en la comunidad autónoma se ha podido ver «muy de cerca la cara de la corrupción», haciendo referencia al caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que se sentará en el banquillo de los acusados por su contratación en la Diputación de Badajoz: «Qué gentuza». España, subrayaba, «no ha tenido un gobierno tan dañino en los últimos 800 años».

Además de atacar duramente al Gobierno por los casos de corrupción que rodean a al presidente, Abascal también dirigió sus críticas al Partido Popular, que «da oxígeno a Sánchez en su peor momento»: «Hoy solo se habla de Mazón, mientras el fiscal general del Estado, Ábalos, Koldo, su mujer, su chófer y hasta su hermano, muy conocido en esta tierra, están cercados por la justicia». El presidente de Vox cree que si su partido «gobernase como gobierna el PP en 11 comunidades, Sánchez no estaría tocando las castañuelas, sino preparando su defensa en los tribunales».

Mensaje contundente contra Guardiola

Abascal también fue muy crítico en su discurso con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que, cree, prefiere «parecerse al PSOE antes que defender a los extremeños». La acusó directamente de ser «soberbia» e «incoherente»: «Quiere pactar con todos menos con Vox. No quiere renunciar al Pacto Verde Europeo, a la inmigración masiva ni a la ideología de género. Por eso ha convocado elecciones, por orgullo y por soberbia». Precisamente, sobre el Pacto Verde Europeo, Abascal culpó a PP y PSOE de lo que considera una «sentencia de muerte para el campo y la industria española»: «Eso no es ecología, es terrorismo climático».

El presidente de Vox también dedicó buena parte de su intervención a la inmigración: «En España, hay tres millones de inmigrantes más en solo cinco años. No hay más policías, no hay más hospitales, ni más escuelas. La inmigración masiva está colapsando los servicios sociales y poniendo en riesgo la seguridad y la libertad de las mujeres». Cree que, con Sánchez en el Gobierno, se ha «destruido la nación, las clases medias, la seguridad, la educación, el acceso a la vivienda y la libertad de las mujeres».

El acto concluyó con un mensaje a la movilización de Abascal: «Vamos a reconstruirlo todo, vamos a recuperarlo todo con la ayuda de los españoles de Cáceres, sin miedo a nada ni nadie». Los presentes en el Gran Teatro de Cáceres corearon, al cierre, «España, unida, jamás será vencida».

Sin candidato confirmado en Extremadura

Vox todavía no ha confirmado oficialmente quién será su candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura el próximo 21 de diciembre. Por la mañana, en Plasencia, Abascal aseguró que la decisión se tomaría la próxima semana. El actual líder del partido en la región es Ángel Pelayo Gordillo, también senador autonómico, pero suena con fuerza el nombre de Óscar Fernández Calle, presidente provincial en Cáceres, como avanzó ABC el pasado viernes. De hecho, ha sido el propio Fernández Calle el que ha presentado el acto en el Gran Teatro de Cáceres, con un papel protagonista.