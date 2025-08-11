Suscribete a
ABC Premium

La extraña cena de Rosell, la 'fontanera' del PSOE, el empresario en problemas y el periodista mediador

El intermediario en el intento de soborno de Grinda le confirmó que hubo esa cita

Archivada la investigación del soborno a Grinda porque la fiscalía no encuentra al periodista utilizado en la trama 

José Grinda sale del Palau de la Generalitat durante una operación policial
José Grinda sale del Palau de la Generalitat durante una operación policial EFE
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El fiscal Anticorrupción José Grinda declaró como testigo ante el fiscal investigador Juan Pablo Nieto a las 10:07 de la mañana del 26 de junio pasado para ratificarse en su denuncia sobre el intento de soborno por parte de Leire Díez y Javier ... Pérez Dolset que había sufrido el 27 de febrero pasado y en el que había actuado de mediador el periodista Pere Rusiñol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app